Результати виборів у США залежать від 7 штатів: де та кого підтримують більше

Під час президентських виборів у США долю голосування завжди визначають лише кілька окремих "хитких штатів". На виборах-2024 таких штатів всього сім.

РБК-Україна пояснює, чому вони такі важливі, а також які рейтинги там мають Камала Гарріс і Дональд Трамп.

Чому на виборах у США важливі "хиткі" штати

У США своєрідна виборча система. Вона складається із двох етапів. Спочатку громадяни голосують за виборників у своєму штаті. А вже потім виборники віддають свій голос за президента.

Аби перемогти на президентських виборах, потрібно здобути голоси 270 із 538 виборників. Їх кількість в кожному конкретному штаті відрізняється, залежно від чисельності населення. У більшості штатів Трамп чи Гарріс мають значну перевагу над суперником. Однак є такі, у яких вподобання виборців змінюються від виборів до виборів. Ці штати називають "хиткими".

На виборах 2024 року "хитких" штатів сім: Вісконсін, Пенсильванія, Мічиган, Джорджія, Невада, Північна Кароліна та Арізона.

У кожному з них рейтинги Гарріс і Трампа практично рівні. Розрив між кандидатами значно менший від статистичної похибки. На практиці це означає, що і Камала Гарріс, і Дональд Трамп під час кампанії значну увагу та велику частку рекламних бюджетів виділяють саме цим штатам, обділяючи інші.

Найбільш важливим для кандидатів є штат Пенсильванія з 19 голосами виборників. Далі Мічиган та Джорджія - по 16, Північна Кароліна - 15, Арізона - 11, Вісконсін 10 та Невада - 6.

Рейтинги Трампа та Гарріс у хитких штатах

Як і загалом по країні, у спірних "хитких" штатах, рейтинги Камали Гарріс та Дональда Трампа майже однакові. А невелика перевага когось із суперників суттєво менша за статистичну похибку.

Усереднені рейтинги Гарріс і Трампа по ключових штатах (за даними агрегатора опитувань FiveThirtyEight):

Арізона:

Трамп – 49,1%; Гарріс – 46,5%

Вісконсін

Гарріс – 48,2%; Трамп – 47,4%

Джорджія

Трамп – 48,6%; Гарріс – 47,1%

Мічиган

Гарріс – 47,9%; Трамп – 47,1%

Невада

Трамп – 47,9%; Гарріс – 47,3%;

Пенсильванія

Трамп – 47,9%; Гарріс – 47,7%

Північна Кароліна

Трамп – 48,4%; Гарріс – 47,2%