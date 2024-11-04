Чи робитиме обраний президент США кроки щодо України відразу після виборів: думки експертів
Навряд чи варто чекати якихось кроків щодо України від новообраного президента США відразу після виборів 5 листопада. Результат буде відчутним лише після інавгурації, яка запланована на 20 січня.
Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Гарріс чи Трамп? Як позначаться на Україні результати виборів у США".
Глава "Інституту Американістики", аналітик "Інтерньюз-Україна" Владислав Фарапонов наголошує, що Україні треба працювати з обома партіями, в обох палатах Конгресу США та готуватися до будь-яких сценаріїв. Це стосується як президентських, так і виборів до Конгресу.
"Чи варто чекати на рішення від обраного президента одразу після 5 листопада? Я гадаю, суттєвих рішень у класичному розумінні не буде", - сказав аналітик.
Він вважає, що будуть якісь натяки на адресу України та можливість під час транзиту влади підготуватися до нових сценаріїв.
"Що стосується заяв Трампа "завершити війну" до вступу на посаду, мені здається, якісь неформальні кроки можуть бути. Але реалістичність цього плану зараз важко оцінити", - зазначив Фарапонов.
На думку експерта Ради зовнішньої політики "Українська Призма" Олександра Краєва, реально результат американських виборів Україна почне відчувати після інавгурації 20 січня.
"Ми бачимо основний ухил нашої дипломатії на те, що поки Байден все ще матиме мандат, але при цьому не буде зв'язаний електорально чи політично, щоб у цей період встигнути інтенсифікувати нашу підтримку, питання вступу до НАТО та далекобійне озброєння. Щоб за 76 днів між 5 листопада та 20 січня встигнути так багато, як дозволять обставини. А з новим президентським апаратом ми почнемо працювати, можливо, з кінця грудня", - припустив експерт.
Вибори у США
Нагадаємо, 5 листопада у США відбудуться президентські вибори. Кандидатами на цю посаду є нинішній віцепрезидент Сполучених Штатів Камала Гарріс та колишній американський лідер Дональд Трамп.
Результати виборів у США залежать від семи штатів, що вагаються. У кожному з них рейтинги Харріс та Трампа практично рівні. Найважливішим для кандидатів є штат Пенсільванія із 19 голосами виборців. Далі Мічиган та Джорджія - по 16, Північна Кароліна - 15, Арізона - 11, Вісконсін 10 та Невада - 6.
За результатами останнього опитування, Гарріс випереджає Трампа за рівнем підтримки у так званих "хитких" штатах. Вона має перевагу у чотирьох з семи штатах.
Про те, що треба знати про вибори в США та коли будуть результати, - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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