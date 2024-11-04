Будет ли избранный президент США предпринимать шаги по Украине сразу после выборов: мнения экспертов
Вряд ли стоит ожидать каких-либо шагов в отношении Украины от новоизбранного президента США сразу после выборов 5 ноября. Результат будет ощутим только после инаугурации, которая запланирована на 20 января.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Гаррис или Трамп? Как скажутся на Украине результаты выборов в США".
Глава "Института Американистики", аналитик "Интерньюз-Украина" Владислав Фарапонов отмечает, что Украине нужно работать с обеими партиями, в обеих палатах Конгресса США и готовиться к любым сценариям. Это касается как президентских, так и выборов в Конгресс.
"Стоит ли ждать решения от избранного президента сразу после 5 ноября? Я думаю, существенных решений в классическом понимании не будет", - сказал аналитик.
Он считает, что будут какие-то намеки в адрес Украины и возможность во время транзита власти подготовиться к новым сценариям.
"Что касается заявлений Трампа "завершить войну" до вступления в должность, мне кажется, какие-то неформальные шаги могут быть. Но реалистичность этого плана сейчас затрудняется оценить", - отметил Фарапонов.
По мнению эксперта Совета внешней политики "Украинская Призма" Александра Краева, реально результат американских выборов Украина станет ощущать после инаугурации 20 января.
"Мы видим основной уклон нашей дипломатии на то, что пока у Байдена все еще будет мандат, но при этом не будет связан электорально или политически, чтобы в этот период успеть интенсифицировать нашу поддержку, вопросы вступления в НАТО и дальнобойное вооружение. Чтобы за 76 дней между 5 ноября и 20 января успеть так много, как позволят обстоятельства.
Выборы в США
Напомним, 5 ноября в США пройдут президентские выборы. Кандидатами на этот пост являются нынешний вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис и бывший американский лидер Дональд Трамп.
Результаты выборов в США зависят от семи колеблющихся штатов. В каждом из них рейтинги Харрис и Трампа практически равны. Важнейшим для кандидатов штат Пенсильвания с 19 голосами избирателей. Далее Мичиган и Джорджия - по 16, Северная Каролина - 15, Аризона - 11, Висконсин 10 и Невада - 6.
По результатам последнего опроса, Харрис опережает Трампа по уровню поддержки в так называемых "шатких" штатах. Она имеет преимущество в четырех из семи штатах.
Детальнее о том, что нужно знать о выборах в США и когда будут результаты, - читайте в материале РБК-Украина.
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