Чи реально завершити бойові дії до літа: Зеленський назвав ключову умову

Україна і Росія вже до літа можуть встановити режим припинення вогню. Але для цього необхідно, щоб США натиснули на агресора.
Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив, відповідаючи на запитання журналістів.
Читайте також: Переговори з РФ: Зеленський назвав пропозицію США, від якої ніхто не в захваті
"Чи реально завершити бойові дії до літа - залежить не тільки від України, залежить від Америки, яка повинна тиснути на РФ. Якщо буде бажання не тільки з українського боку, а й з боку агресора, то у нас вийде закінчити бойові дії до літа", - вважає Зеленський.
Також голова української держави додав, що припиненню вогню мають передувати такі етапи:
"Я думаю, що можна все це встигнути до літа", - зазначив президент.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що американська сторона прагне завершити війну до червня і працює над графіком переговорів.
Також, за його словами, США розглядають можливість синхронного підписання всіх ключових угод, включно з гарантіями безпеки.
Коментуючи таку заяву Зеленського, посол США при НАТО Меттью Вітакер заявив, що жодних "дедлайнів" для припинення бойових дій між Україною і Росією немає.
За його словами, "дедлайни" в таких питаннях дуже небезпечні.
До речі, Росія так само наполягає, щоб Україна віддала під її контроль усю Донецьку область. На поступки у питанні територій агресор йти не хоче.