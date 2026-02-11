Чи реально завершити бойові дії до літа: Зеленський назвав ключову умову

"Чи реально завершити бойові дії до літа - залежить не тільки від України, залежить від Америки, яка повинна тиснути на РФ. Якщо буде бажання не тільки з українського боку, а й з боку агресора, то у нас вийде закінчити бойові дії до літа", - вважає Зеленський.

Також голова української держави додав, що припиненню вогню мають передувати такі етапи:

підписання документа про гарантії безпеки для України зі США;

підписання "плану процвітання" України, від якого залежить післявоєнне відновлення країни. Для цього необхідна участь як американців, так і європейців;

узгодження 20-пунктного мирного плану, особливо питання подальшої долі Донецької області;

винесення мирного плану на референдум.

"Я думаю, що можна все це встигнути до літа", - зазначив президент.