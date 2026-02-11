UA

Чи реально завершити бойові дії до літа: Зеленський назвав ключову умову

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Україна і Росія вже до літа можуть встановити режим припинення вогню. Але для цього необхідно, щоб США натиснули на агресора.

Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив, відповідаючи на запитання журналістів.

Читайте також: Переговори з РФ: Зеленський назвав пропозицію США, від якої ніхто не в захваті

"Чи реально завершити бойові дії до літа - залежить не тільки від України, залежить від Америки, яка повинна тиснути на РФ. Якщо буде бажання не тільки з українського боку, а й з боку агресора, то у нас вийде закінчити бойові дії до літа", - вважає Зеленський.

Також голова української держави додав, що припиненню вогню мають передувати такі етапи:

  • підписання документа про гарантії безпеки для України зі США;
  • підписання "плану процвітання" України, від якого залежить післявоєнне відновлення країни. Для цього необхідна участь як американців, так і європейців;
  • узгодження 20-пунктного мирного плану, особливо питання подальшої долі Донецької області;
  • винесення мирного плану на референдум.

"Я думаю, що можна все це встигнути до літа", - зазначив президент.

 

Завершення війни до літа

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що американська сторона прагне завершити війну до червня і працює над графіком переговорів.

Також, за його словами, США розглядають можливість синхронного підписання всіх ключових угод, включно з гарантіями безпеки.

Коментуючи таку заяву Зеленського, посол США при НАТО Меттью Вітакер заявив, що жодних "дедлайнів" для припинення бойових дій між Україною і Росією немає.

За його словами, "дедлайни" в таких питаннях дуже небезпечні.

До речі, Росія так само наполягає, щоб Україна віддала під її контроль усю Донецьку область. На поступки у питанні територій агресор йти не хоче.

