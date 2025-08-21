Чи проводитиме Україна референдум щодо визнання російської окупації: що кажуть в ОП

За його словами, Україна реалістично дивиться на те, що Росія захопила частину територій. Однак жодних референдумів щодо визнання цієї окупації не буде.

"Ми не маємо наміру поступатися жодною частиною нашої землі. Але сьогодні ми реалістичні та знаємо, що агресор окупував деякі регіони, і поки що ми не можемо звільнити їх за допомогою зброї. Водночас ми хочемо припинити війну та гарантувати, що вона не повториться", - зазначив Єрмак.