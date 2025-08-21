Чи проводитиме Україна референдум щодо визнання російської окупації: що кажуть в ОП

Україна не планує проводити референдум щодо визнання окупованих Росією територій.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак інтерв'ю Corriere della Sera.
За його словами, Україна реалістично дивиться на те, що Росія захопила частину територій. Однак жодних референдумів щодо визнання цієї окупації не буде.
"Ми не маємо наміру поступатися жодною частиною нашої землі. Але сьогодні ми реалістичні та знаємо, що агресор окупував деякі регіони, і поки що ми не можемо звільнити їх за допомогою зброї. Водночас ми хочемо припинити війну та гарантувати, що вона не повториться", - зазначив Єрмак.
Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп захотів для врегулювання війни Росії проти України провести "обмін територіями".
При цьому він пообіцяв, що Україні спробують повернути частину тих територій, які зараз перебувають під окупацією росіян.
Зі свого боку президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна не піде на обмін територіями з РФ, оскільки це заборонено Конституцією.
Спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук також зазначив, що Україна не може піти на обмін територіями з Росією навіть шляхом проведення референдуму. Порушення територіальної цілісності суперечить закону.