RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Будет ли проводить Украина референдум о признании российской оккупации: что говорят в ОП

Фото: руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Украина не планирует проводить референдум о признании оккупированных Россией территорий.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью Corriere della Sera.

По его словам, Украина реалистично смотрит на то, что Россия захватила часть территорий. Однако никаких референдумов о признании этой оккупации не будет.

"Мы не намерены уступать ни одной частью нашей земли. Но сегодня мы реалистичны и знаем, что агрессор оккупировал некоторые регионы, и пока мы не можем освободить их с помощью оружия. В то же время мы хотим прекратить войну и гарантировать, что она не повторится", - отметил Ермак.

 

Обмен территориями

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп захотел для урегулирования войны России против Украины провести "обмен территориями".

При этом он пообещал, что Украине попытаются вернуть часть тех территорий, которые сейчас находятся под оккупацией россиян.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не пойдет на обмен территориями с РФ, поскольку это запрещено Конституцией.

Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук также отметил, что Украина не может пойти на обмен территориями с Россией даже путем проведения референдума. Нарушение территориальной целостности противоречит закону.

Читайте РБК-Украина в Google News
Андрей ЕрмакОфис президентаРеферендумВойна в Украине