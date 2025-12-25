Чи просуваються росіяни на Сумщині після прориву в Грабовське: що кажуть у ДПСУ

Демченко зазначив, що Грабовське в Краснопільській громаді знаходиться безпосередньо на лінії кордону. І таких населених пунктів досить багато.

"Щодо росіян, які зайшли туди й намагаються просунутися у глиб території нашої держави, то нічого їм не вдається, бо всі складові Сил оборони та підрозділи Збройних сил, і підрозділи Державної прикордонної служби не дають ворогу це зробити, застосовуючи і артилерію, і безпілотні літальні апарати", - розповів він.

Однак, за словами речника, на момент, коли ворог почав здійснювати такі дії, українським воїнам довелося відійти з деяких позицій.

"І водночас ще раз зазначу, просунутися за межі цього населеного пункту, противнику не вдається і по ньому наноситься вогневе ураження і утримуються ті позиції, на яких знаходяться наші військовослужбовці", - підкреслив Демченко.

Він додав, що в межах Хотінської та Юнаківської громад Сумщини ворог також проявляє свою певну активність щодо спроб атакувати позиції українських воїнів.

"Але активність зараз значно менша і досягти якихось результатів противник також не може", - зазначив речник.