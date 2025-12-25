Продвигаются ли россияне на Сумщине после прорыва в Грабовское: что говорят в ГПСУ

Демченко отметил, что Грабовское в Краснопольской громаде находится непосредственно на линии границы. И таких населенных пунктов достаточно много.

"Что касается россиян, которые зашли туда и пытаются продвинуться вглубь территории нашего государства, то ничего им не удается, потому что все составляющие Сил обороны и подразделения Вооруженных сил, и подразделения Государственной пограничной службы не дают врагу это сделать, применяя и артиллерию, и беспилотные летательные аппараты", - рассказал он.

Однако, по словам спикера, на момент, когда враг начал осуществлять такие действия, украинским воинам пришлось отойти с некоторых позиций.

"И в то же время еще раз отмечу, продвинуться за пределы этого населенного пункта, противнику не удается и по нему наносится огневое поражение и удерживаются те позиции, на которых находятся наши военнослужащие", - подчеркнул Демченко.

Он добавил, что в пределах Хотинской и Юнаковской громад Сумщины враг также проявляет свою определенную активность относительно попыток атаковать позиции украинских воинов.

"Но активность сейчас значительно меньше и достичь каких-то результатов противник также не может", - отметил спикер.