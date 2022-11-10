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Чи просили росіяни "коридор" для втечі з Херсона: відповідь Генштабу

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Херсон, Четвер 10 листопада 2022 12:34
Чи просили росіяни "коридор" для втечі з Херсона: відповідь Генштабу Фото: росіяни не просили "зеленого коридору" для відступу з Херсона (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Окупанти не зверталися до українського командування щодо так званого "зеленого коридору" для відступу з Херсона. Тим часом наші бійці продовжують операцію по звільненню територій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексія Громова під час брифінгу.

"За наявною інформацією, ні до керівництва ЗСУ, ні до керівництва Генерального штабу, а також до командувань угруповування військ російська сторона щодо створення так званого "зеленого коридору" не зверталася", - сказав Громов.

Деокупація продовжується

Так, на питання, чи може Генштаб підтвердити звільнення Снігурівки (Миколаївська область), Громов ухилився від відповіді, але підкреслив, що "операція йде за нашим планом".

"ЗСУ продовжують звільняти тимчасово окуповані території Миколаївської, Херсонської, Харківської та інших областей. Операція йде за нашим планом, поступово ми заходимо ті звільняємо населені пункти. Щодо їх остаточного звільнення та тримання під контролем - про це буде повідомлено в офіційних зведеннях Генерального штабу", - наголосив він.

Нагадаємо, що вчора Міноборони РФ віддало наказ своїм військам відступити із західного (правого) берега Дніпра, почати відхід на східний (лівий) берег.

Вже сьогодні цю інформацію офіційно прокоментував український Генштаб. Там зазначили, що імовірний вихід російських військ з Херсону є результатом активних дій ЗСУ. Втім, зараз не можна підтвердити чи спростувати втечу окупантів.

Тим часом в США повідомили, що вже побачили перші ознаки відступу російських військ з Херсона. Проте, там вважають, що цей процес "відходу" може тривати тижні.

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