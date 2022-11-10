Просили ли россияне "коридор" для побега из Херсона: ответ Генштаба

Оккупанты не обращались к украинскому командованию по поводу так называемого "зеленого коридора" для отступления из Херсона. Тем временем наши бойцы продолжают операцию по освобождению территорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексея Громова в ходе брифинга.

"По имеющейся информации, ни к руководству ВСУ, ни к руководству Генерального штаба, а также к командованиям группировки войск российская сторона по созданию так называемого "зеленого коридора" не обращалась", - сказал Громов.

Деокупация продолжается

Так, на вопрос, может ли Генштаб подтвердить освобождение Снигиревки (Николаевская область), Громов уклонился от ответа, но подчеркнул, что "операция идет по нашему плану".

"ВСУ продолжают освобождать временно оккупированные территории Николаевской, Херсонской, Харьковской и других областей. Операция идет по нашему плану, постепенно мы заходим те освобождаем населенные пункты. Об их окончательном освобождении и содержании под контролем - об этом будет сообщено в официальных сводках Генерального штаба", - подчеркнул он.

Напомним, что вчера Минобороны РФ отдало приказ своим войскам отступить с западного (правого) берега Днепра, начать уход на восточный (левый) берег.

Уже сегодня эту информацию официально прокомментировал украинский Генштаб. Там отметили, что возможный выход российских войск из Херсона является результатом активных действий ВСУ. Впрочем, сейчас нельзя подтвердить или опровергнуть бегство оккупантов.

Между тем, в США сообщили, что уже увидели первые признаки отступления российских войск из Херсона. Однако там считают, что этот процесс "ухода" может длиться недели.

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