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Чи продовжує Росія отримувати "Шахеди" з Ірану: що кажуть у ГУР

Фото: іранський дрон-камікадзе Shahed (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова, Уляна Безпалько

Іран все ще може постачати Росії незначні партії "Шахедів". Однак зараз активного переміщення дронів-камікадзе до країни-агресора українська розвідка не фіксує.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Війна за світло. Як та коли Росія може почати атаки на українську енергетику".

Вже частково розпочались роботи на заводі в Єлабузі, де Кремль хоче розгорнути масштабне виробництво "Шахедів".

Як пояснив представник ГУР генерал-майор Вадим Скібіцький, на цьому підприємстві відбувається лише кінцева збірка дронів-камікадзе, так званих "Герань-2". Проте по Росії працюють й інші, суміжні заводи, що поставляють комплектуючі для ударних БПЛА. 

"Ворог планував виробляти в місяць щонайменше 200 "Шахедів". Але в реальності виробляє менше. Російська федерація почала тільки нарощувати виробництво і на сьогодні в основному це збірка з компонентів, які поставлені з Ірану", - розповів Скібіцький.

Водночас у ГУР не виключають, що Іран все ще може відправляти Москві й незначні партії готових "Шахедів". Проте перші контракти, що були укладені, Тегеран уже виконав. Тому зараз активного переміщення дронів-камікадзе з території Ірану до Росії українська розвідка не фіксує.

Співпраця Ірану та РФ

З початку повномасштабного вторгнення РФ заручилася допомогою Ірану в питанні постачання дронів-камікадзе типу Shahed. З того часу Росія регулярно використовує ці БПЛА для атак на військову та цивільну інфраструктуру України. Через це на Іран накладають чисельні санкції.

А в червні координатор Ради з національної безпеки США при Білому домі Джон Кірбі заявив, що Іран активно залучився до будування в Росії заводу з виробництва "Шахедів". Його мають збудувати до кінця наступного року, зазначав чиновник.

Нещодавно The Washington Post повідомило, що Росія намагається створити 6000 дронів до 2025 року з допомогою Ірану.

Окрім того, нещодавно повідомлялося, що Іран має намір передати Росії ракети малої та великої дальності на додаток до дронів-камікадзе Shahed, які країна-агресор використовує у війні проти України.

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