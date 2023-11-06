Війна за світло. Як та коли Росія може почати атаки на українську енергетику
Росія, ймовірно, знову планує атаки на українську енергосистему. Як та коли ворог може розпочати нові удари та скільки в нього для цього є дронів і ракет – нижче в матеріалі журналіста РБК-Україна Уляни Безпалько.
Під час підготовки матеріалу використовувалися коментарі речника командування Повітряних сил Юрія Ігната і представника ГУР Міноборони України генерала-майора Вадима Скібіцького.
Росія в цей опалювальний сезон, вочевидь, знову спробує погасити українську енергетику. Про це вже кілька місяців поспіль попереджають і військові, і представники влади, і профільні фахівці. На те, що ворог справді готується до атак, вказують принаймні кілька факторів та подій.
Десь з літа агресор почав проводити посилену розвідку українських енергооб'єктів. А вже з вересня суттєво скоротив кількість ракетних ударів – вочевидь, у спробі накопичити необхідний запас. І третій фактор: росіяни вже спробували втілити такий терористичний підхід і були відносно близькі до досягнення своєї цілі. Впродовж минулого листопада, грудня та січня графіки відключення електроенергії були більше схожими на графіки її включення. Проте вже з кінця лютого українці знову мали цілодобову подачу світла в своїх оселях.
Причина провалу плану Кремля – не лише в винахідливості наших енергетиків, а й у проблемах та прорахунках самих росіян. Однак тепер вони винесли уроки з попередніх помилок і, на жаль, більш продумано підійдуть до нових атак.
Коли та як
Минулоріч росіяни розпочали удари по об'єктах енергосистеми 10 жовтня, нібито у відповідь на атаку Сил безпеки України по Кримському мосту. Насправді Кремль використав це як формальний привід, адже ці атаки готував заздалегідь – лише під тиском розсерджених радикалів вирішив почати їх раніше. Фактично 45% ракет, випущених у жовтні-лютому, ворог потратив ще до настання зимових холодів. І це один із ключових факторів, який Москва, вочевидь, буде враховувати цьогоріч. Адже чим нижча температура – тим більше навантаження на енергосистему і тим критичнішими можуть бути її пошкодження.
"Найбільш ймовірно, вони почнуть, коли буде більше навантаження на нашу енергосистему і відповідно більш сприятливі умови для нанесення ударів. А таке може бути під час настання холодів, коли споживання електроенергії вийде на пікові показники осінньо-зимового періоду. Росіяни вичікують зниження температури нижче нуля", – розповів РБК-Україна представник ГУР МО, генерал-майор Вадим Скібіцький.
Росія може почати наносити удари, коли температура опуститься нижче нуля (фото: GettyImages)
Зрештою, це не єдиний урок, який винесли росіяни. Регулярні залпи у 70-100 ракет істотно виснажили їхні запаси і в кінцевому рахунку не принесли бажаного результату. Тому тепер Москва, ймовірно, буде експериментувати зі схемами обстрілів та тактикою.
Дуже теоретична версія полягає в тому, що Кремль нібито планує завдати один, але надзвичайно масштабний удар з сотень ракет і так – стрімко зруйнувати українську енергетику. Однак виходячи і з технічних причин, і з бойових спроможностей Росії такий сценарій є вкрай малоймовірним.
Щоб досягти каскадного і більш руйнівного ефекту, їм треба одночасно бити по всім критичним точкам енергосистеми, пояснює Скібіцький. Якісь ракети під час однієї атаки влучать, якісь – будуть збиті і не досягнуть цілі. Далі буде проводитись дорозвідка, оцінка шкоди і планування наступного удару. Саме тому, ймовірно, агресор не обмежиться однією атакою, кажуть у ГУР.
Речник Командування Повітряних сил Юрій Ігнат припускає, що у своїх атаках на енергетику ворог робитиме ставку на ударні дрони "шахеди". До того ж якщо минулого року Кремль повністю залежав від поставок з Ірану, то зараз Росія вже сама запустила виробництво цих БПЛА.
"Збирати дрони – це і легше, і дешевше. Щоби повторити той сценарій, який росіяни втілювали минулого року, треба дуже багато ракет. Тому можна припустити, що цього разу дрони в пропорції до ракет будуть використовуватися більше, ніж минулого року. Минулого року цей показник складав 50 до 50", – каже Ігнат.
За словами Скібіцького, зараз вкрай складно сказати наперед, чого буде більше – ракет чи "шахедів". Так само, як і складно спрогнозувати тактику та схему потенційних ударів по енергосистемі.
"Вона може бути різною. Це можуть бути удари із застосуванням виключно ракет різних типів, можуть бути комбіновані удари з використанням і ракет, і безпілотних літальних апаратів. Разом з тим, за оцінкою воєнної розвідки, це однозначно будуть не такі примітивні атаки, як минулоріч", – пояснив представник ГУР.
Поширений серед аналітиків та фахівців прогноз – росіяни будуть вдаватися до комбінованих ударів з використанням і дронів, і крилатих ракет, і балістики. Минулої осені та зими противник застосовував мало балістичних ракет для ударів по енергетиці, за виключенням Х-22 та С-300. Зважаючи на підсилення української ППО, тепер балістики у ракетних залпах може стати більше.
Кремль може використовувати нову схему та тактику обстрілів української енергетики (фото: GettyImages)
Проте, за оцінкою ГУР, ворог буде використовувати більше саме крилатих ракет, а не балістики. Х-101, Х-555 плюс "Калібри" – це будуть основні ударні елементи, каже Скібіцький. Те, що з 25 вересня Росія не застосовує цих ракет, якраз і може свідчити про їхнє накопичення.
Запаси та виробництво
Приблизно з весни Москва поступово нарощує виробництво ракет, шукаючи будь-які лазівки в міжнародних санкціях. За даними ГУР, які надали РБК-Україна, зараз у ворога є в запасах приблизно 870 високоточних ракет оперативно-стратегічного та стратегічного рівня, які можуть вражати об'єкти на відстань понад 350 кілометрів. Це орієнтовно 165 "Калібрів", приблизно 160 одиниць Х-101, Х-555 і Х-55 з бойовою частиною, близько 290 одиниць "Іскандер-М" та "Іскандер-К", орієнтовно 80 "Кинжалів", а також 150 ракет Х-22 / Х-32. Ефективна відстань удару ракетою Х-22 – 350 кілометрів.
Скібіцький уточнив, що в минулому році показники були майже такі ж. Це, за його словами, свідчить про те, що Росії вдалося налагодити виробництво ракет і підтримувати його на достатньому рівні для накопичення запасу ракет.
"Зрозуміло, що використати повністю свої ракети росіяни теж не можуть – мінімум 30% вони мають залишити собі в запасах. У разі якщо вони знову випустять майже все по нашій енергетичній системі і не досягнуть результату – тоді знову хтось полетить з посади. А досягти результату їм буде складно – ми теж готуємось і розуміємо, як вони діють, що розвідують і, відповідно, вживаємо заходи для захисту нашої енергосистеми", – додав представник воєнної розвідки.
Якщо говорити про виробництво, то в жовтніі росіянам вдалось випустити близько 115 високоточних ракет з дальністю у понад 350 кілометрів. З них, за словами Скібіцького, "Калібрів" – 20 одиниць, Х-101 – близько 40. Також ворог щомісяця виробляє близько 30 балістичних ракет "Іскандер-М" та 12 крилатих "Іскандер-К". Крім того, йде модернізація Х-22, які противник переробляє на Х-32. Йдеться про невеликі показники – приблизно 9 одиниць на місяць. Щодо "Кинжалів", у жовтні, за даними ГУР, їх виробили в кількості 4 ракети. Крім того, у воєнній розвідці кажуть, що росіяни почали вдосконалювати протикорабельні ракети "Онікс" з метою використання їх по наземним об'єктам.
З "шахедами" у Москви ситуація дещо краща. Вже частково розпочались роботи на заводі в Єлабузі, де Кремль хоче розгорнути масштабне виробництво. Як пояснив Скібіцький, на цьому підприємстві відбувається лише кінцева збірка дронів-камікадзе, так званих "Герань-2". Проте по Росії працюють й інші, суміжні заводи, що поставляють комплектуючі для цих ударних БПЛА. В нещодавньому інтерв'ю РБК-Україна інший представник воєнної розвідки Андрій Юсов розповів, що зараз агресор здатний самостійно виробляти декілька десятків аналогів "шахедів" на місяць.
Ракети Х-101 разом з Х-555, "Калібрами" та "шахедами" можуть бути основними елементами обстрілів енергетики (фото: nakes science.ru)
"Ворог планував виробляти в місяць щонайменше 200 "шахедів". Але в реальності виробляє менше. Російська федерація почала тільки нарощувати виробництво і на сьогодні в основному це зборка з компонентів, які поставлені з Ірану", – уточнив Скібіцький.
У ГУР не виключають, що Іран все ще може відправляти Москві і незначні партії готових "шахедів". Проте перші контракти, що були укладені, Тегеран уже виконав. Тому зараз активного переміщення готових "шахедів" з території Ірану до Росії ГУР не фіксує.
Україна тепер готова до можливих обстрілів значно краще ніж торік. За словами Ігната, українські фахівці аналізують нові тактичні прийоми ворога і удосконалюють методи протидії їм. Ведеться постійна робота для поставок нових систем ППО – як проти дронів, так і проти ракет – і поповнення боєкомплекту зенітних ракет для них. Про те, в якому стані українська протиповітряна оборона, РБК-Україна уже детально розповідало в одному з недавніх матеріалів.
Після попередніх атак наші енергооб'єкти мають кращий фізичний захист, але менший запас міцності. І немає жодних підстав вважати, що ворог не захоче цим скористатися. З огляду на риторику Москви, там були б і не проти хоч зараз призупинити війну, проте зі збереженням за нею наших окупованих територій. Вочевидь, Кремль зараз ставить на те, що після двадцяти місяців горя, терору та втрат темрява – це той самий план Б, який змусить українців відмовитися від боротьби.