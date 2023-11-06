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Продолжает ли Россия получать "Шахеды" из Ирана: что говорят в ГУР

Фото: иранский дрон-камикадзе Shahed (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова, Ульяна Безпалько

Иран все еще может поставлять России незначительные партии "Шахедов". Однако сейчас активного перемещения дронов-камикадзе в страну-агрессор украинская разведка не фиксирует.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Война за свет. Как и когда Россия может начать атаки на украинскую энергетику".

Уже частично начались работы на заводе в Елабуге, где Кремль хочет развернуть масштабное производство "Шахедов".

Как пояснил представитель ГУР генерал-майор Вадим Скибицкий, на этом предприятии проходит только конечный сборник дронов-камикадзе, так называемых "Герань-2". Однако по России работают и другие, смежные заводы, поставляющие комплектующие для ударных БПЛА.

"Враг планировал производить в месяц по меньшей мере 200 "Шахедов". Но в реальности производит меньше. Российская федерация начала только наращивать производство и на сегодняшний день в основном это сборник из компонентов, которые поставлены из Ирана", - рассказал Скибицкий.

В то же время в ГУР не исключают, что Иран все еще может отправлять Москве и незначительные партии готовых "Шахедов". Однако первые контракты, заключенные, Тегеран уже выполнил. Поэтому сейчас активного перемещения дронов-камикадзе с территории Ирана в Россию украинская разведка не фиксирует.

Сотрудничество Ирана и РФ

С начала полномасштабного вторжения РФ заручилась помощью Ирана в вопросе поставки дронов-камикадзе типа Shahed. С тех пор Россия регулярно использует эти БПЛА для атак на военную и гражданскую инфраструктуру Украины. Поэтому на Иран накладывают многочисленные санкции.

А в июне координатор Совета по национальной безопасности США при Белом доме Джон Кирби заявил, что Иран активно приобщился к строительству в России завода по производству "Шахедов". Он должен быть построен до конца следующего года, отмечал чиновник.

Недавно The Washington Post сообщило, что Россия пытается создать 6000 дронов к 2025 году с помощью Ирана.

Кроме того, недавно сообщалось, что Иран намерен передать России ракеты малой и большой дальности в дополнение к дронам-камикадзе Shahed, которые страна-агрессор использует в войне против Украины.

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