ЄС офіційно запровадив новий санкційний режим проти Ірану за постачання дронів Росії

ЄС сьогодні, 25 липня, офіційно запровадив новий санкційний режим проти Ірану. Причиною для цього стали поставки дронів до РФ, які використовуються для атак по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіційний журнал Європейського союзу .

Зазначається, що до нього було додано Регламент Ради ЄС 2023/1529 від 20 липня 2023 року щодо обмежувальних заходів у зв'язку з військовою підтримкою Іраном агресивної війни Росії проти України.

Цим регламентом було створено новий санкційний режим проти Ірану за військові поставки Росії та Сирії, який було ухвалено главами МЗС 27 країн ЄС минулого тижня.

Деталі санкційного режиму

У документі наголошується, що країнам ЄС заборонено прямо або побічно продавати, постачати, передавати або експортувати товари і технології, які можуть сприяти розширенню можливостей Ірану з виробництва безпілотних літальних апаратів.

Продаж заборонено будь-яким фізичним, юридичним особам в Ірані для використання в Ірані незалежно від того, мають вони чи ні походження ЄС.

Цей санкційний режим проти Ірану далеко не перший

Раніше глава зовнішньополітичної служби ЄС Жозеп Боррель говорив, що Євросоюз погодив створення нового санкційного режиму проти Ірану через військові поставки Росії та Сирії.

Це вже третій окремий санкційний механізм, який ЄС створив проти Ірану. Перший був спрямований проти ядерної та ракетної програм Ірану, другий з'явився у зв'язку зі звинуваченнями в порушеннях прав людини.

Країни Заходу регулярно вводить нові санкції проти Ірану

Нещодавно повідомлялось, що Британія планує запровадити новий режим санкцій, щоб притягнути Іран до відповідальності за його ворожу та дестабілізуючу поведінку в усьому світі.

Також Велика Британія та деякі інші європейські держави можуть оголосити про плани вперше від 2015 року порушити ядерну угоду з Іраном.

До цього країни Євросоюзу оголосили, що мають намір продовжити санкції проти Ірану за розробку та будівництво балістичних ракет, термін дії яких закінчиться у жовтні 2023 року.