Чи продовжить Росія "великоднє перемир'я"? У Путіна дали чітку відповідь

За його словами, оголошене "великоднє перемир'я" має виключно гуманітарний характер, і подібні кроки не треба розглядати як політичний сигнал або зміну позиції.

"Як ми неодноразово говорили, і як казав президент Путін (російський диктатор Володимир Путін), ми хочемо не перемир'я, ми хочемо миру, міцного, стійкого миру", - сказав Пєсков.

Він також цинічно заявив, що "мир може наступити сьогодні", якщо президент України Володимир Зеленський "візьме на себе відповідальність і ухвалить відповідне рішення".

Водночас Пєсков не уточнив, про яке саме рішення йдеться, але можна припустити, що він мав на увазі виведення українських військ з території Донбасу.

Речник диктатора також прокоментував заяву Зеленського про те, що Україна може дзеркально реагувати на дії Росії щодо тимчасового припинення вогню. Пєсков сказав, що Москва звернула на це увагу, однак більше жодних подробиць з цього питання не додав.