Чи приймуть дитину до садка під час тривоги: у КМДА дали відповідь

Якщо тривога почалася до відкриття садка

Якщо повітряну тривогу оголосили до початку робочого дня, дитячий садок відкривається лише після сигналу "Відбій повітряної тривоги" та прибуття працівників на робочі місця.

Відповідно, дітей приймають після відбою. У КМДА наголошують, що під час тривоги батькам не рекомендують залишати безпечне місце й прямувати до закладу, адже це створює загрозу життю дорослого та дитини.

Якщо батьки були в дорозі

Якщо повітряна тривога застала родину дорогою до дитсадка, батьки насамперед мають пройти до найближчого укриття.

Якщо таким укриттям є сховище закладу дошкільної освіти, вони можуть самостійно спуститися туди разом із дитиною та передати її відповідальному працівнику. Водночас працівники садка не залишають укриття, щоб зустрічати батьків.

Після прийняття дитини вона перебуває в укритті разом з іншими вихованцями до завершення тривоги.

Якщо тривога пролунала під час занять

У разі оголошення повітряної тривоги під час освітнього процесу працівники організовано супроводжують дітей до укриття, проводять перекличку та контролюють присутність кожної дитини.

У КМДА також нагадали, що захисні споруди, які перебувають на балансі або території закладів дошкільної освіти, використовуються виключно для учасників освітнього процесу відповідно до Закону України "Про дошкільну освіту".