Примут ли ребенка в садик во время тревоги: в КГГА ответили

В Киеве правила работы учебных заведений во время воздушной тревоги остаются неизменными. Независимо от уровня опасности дети и работники детсадов должны перейти в укрытие в соответствии с утвержденным планом реагирования.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Департамента образования и науки КГГА.
Если воздушная тревога была объявлена до начала рабочего дня, детский сад открывается только после сигнала "Отбой воздушной тревоги" и прибытия работников на рабочие места.
Соответственно, детей принимают после отбоя. В КГГА отмечают, что во время тревоги родителям не рекомендуют покидать безопасное место и направляться в заведение, ведь это создает угрозу жизни взрослого и ребенка.
Если воздушная тревога застала семью дорогой в детсад, родители в первую очередь должны пройти до ближайшего укрытия.
Если такое укрытие представляет собой укрытие учреждения дошкольного образования, они могут самостоятельно спуститься туда вместе с ребенком и передать его ответственному работнику. В то же время работники садика не покидают укрытия, чтобы встречать родителей.
После принятия ребенка он находится в укрытии вместе с другими детьми до завершения тревоги.
При объявлении воздушной тревоги во время образовательного процесса работники организованно сопровождают детей до укрытия, проводят перекличку и контролируют присутствие каждого ребенка.
В КГГА также напомнили, что находящиеся на балансе или территории учреждений дошкольного образования защитные сооружения используются исключительно для участников образовательного процесса в соответствии с Законом Украины "О дошкольном образовании".
Читайте также о том, что в Киеве запустили первые группы в детских садах для детей от 6 месяцев. В рамках пилотного проекта - 9 групп в пяти районах столицы. Данная инициатива должна помочь родителям вернуться к работе раньше.
Ранее мы писали о том, что в Киеве работают 525 садиков, которые посещают более 62 тысяч детей. Родители имеют возможность записать ребенка в дошкольное заведение онлайн - набор осуществляется автоматически через систему "СЭЗ ЗДО".