Примут ли ребенка в садик во время тревоги: в КГГА ответили

Если тревога началась до открытия сада

Если воздушная тревога была объявлена до начала рабочего дня, детский сад открывается только после сигнала "Отбой воздушной тревоги" и прибытия работников на рабочие места.

Соответственно, детей принимают после отбоя. В КГГА отмечают, что во время тревоги родителям не рекомендуют покидать безопасное место и направляться в заведение, ведь это создает угрозу жизни взрослого и ребенка.

Если родители были в пути

Если воздушная тревога застала семью дорогой в детсад, родители в первую очередь должны пройти до ближайшего укрытия.

Если такое укрытие представляет собой укрытие учреждения дошкольного образования, они могут самостоятельно спуститься туда вместе с ребенком и передать его ответственному работнику. В то же время работники садика не покидают укрытия, чтобы встречать родителей.

После принятия ребенка он находится в укрытии вместе с другими детьми до завершения тревоги.

Если тревога раздалась во время занятий

При объявлении воздушной тревоги во время образовательного процесса работники организованно сопровождают детей до укрытия, проводят перекличку и контролируют присутствие каждого ребенка.

В КГГА также напомнили, что находящиеся на балансе или территории учреждений дошкольного образования защитные сооружения используются исключительно для участников образовательного процесса в соответствии с Законом Украины "О дошкольном образовании".