Чи поверне Україна Крим цього року: що каже Буданов

Інтерв'юер запитав Буданова чи звільнить Україна Крим до кінця року, на що той відповів, що останнім часом удари по ворожим силам на півострові стали частішими.

Вибухи в Криму

Останнім часом, як і зазначав Буданов, вибухи в Криму стали частішими. Нерідко під ударом опиняються саме системи ППО. Наприклад, 14 вересня вибухи пролунали в Євпаторії - там було знищено систему С-400 "Тріумф", яка вартує 1,2 млрд доларів.

Newsweek зазначали, що ЗСУ "знищують на друзки" російські С-400, що є великою втратою для армії окупанта. А аналітики ISW зазначали, що, зважаючи на регулярні вибухи в Криму, РФ має там проблеми з ППО.

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