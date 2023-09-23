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Чи поверне Україна Крим цього року: що каже Буданов

Фото: керівник ГУР МО України Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Антон Малиновський

ЗСУ завдають ударів по Криму, в тому числі, знищують системи ППО ворога. Це допоможе як в деокупації півострова, так і в загальному спротиву ворогу.

Про це заявив керівник Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов, передає РБК-Україна з посиланням на The Drive.

Інтерв'юер запитав Буданова чи звільнить Україна Крим до кінця року, на що той відповів, що останнім часом удари по ворожим силам на півострові стали частішими.

Вибухи в Криму

Останнім часом, як і зазначав Буданов, вибухи в Криму стали частішими. Нерідко під ударом опиняються саме системи ППО. Наприклад, 14 вересня вибухи пролунали в Євпаторії - там було знищено систему С-400 "Тріумф", яка вартує 1,2 млрд доларів. 

Newsweek зазначали, що ЗСУ "знищують на друзки" російські С-400, що є великою втратою для армії окупанта. А аналітики ISW зазначали, що, зважаючи на регулярні вибухи в Криму, РФ має там проблеми з ППО.

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ГУРКрымКИрило БудановВійна Росії проти України