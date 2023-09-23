Чи поверне Україна Крим цього року: що каже Буданов

ЗСУ завдають ударів по Криму, в тому числі, знищують системи ППО ворога. Це допоможе як в деокупації півострова, так і в загальному спротиву ворогу.
Про це заявив керівник Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов, передає РБК-Україна з посиланням на The Drive.
Інтерв'юер запитав Буданова чи звільнить Україна Крим до кінця року, на що той відповів, що останнім часом удари по ворожим силам на півострові стали частішими.
Останнім часом, як і зазначав Буданов, вибухи в Криму стали частішими. Нерідко під ударом опиняються саме системи ППО. Наприклад, 14 вересня вибухи пролунали в Євпаторії - там було знищено систему С-400 "Тріумф", яка вартує 1,2 млрд доларів.
Newsweek зазначали, що ЗСУ "знищують на друзки" російські С-400, що є великою втратою для армії окупанта. А аналітики ISW зазначали, що, зважаючи на регулярні вибухи в Криму, РФ має там проблеми з ППО.
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