Вернет ли Украина Крым в этом году: что говорит Буданов

Интервьюер спросил Буданова освободит ли Украина Крым до конца года, на что тот ответил, что в последнее время удары по вражеским силам на полуострове участились.

Взрывы в Крыму

В последнее время, как и отмечал Буданов, взрывы в Крыму участились. Нередко под ударом оказываются именно системы ПВО. Например, 14 сентября взрывы прогремели в Евпатории - там была уничтожена система С-400 "Триумф", которая стоит 1,2 млрд долларов.

Newsweek отмечали, что ВСУ "уничтожают вдребезги" российские С-400, что является большой потерей для армии оккупанта. А аналитики ISW отмечали, что, учитывая регулярные взрывы в Крыму, у РФ есть проблемы с ПВО.

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