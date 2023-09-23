Чи поверне Україна Крим цього року: що каже Буданов

ЗСУ завдають ударів по Криму, в тому числі, знищують системи ППО ворога. Це допоможе як в деокупації півострова, так і в загальному спротиву ворогу.

Про це заявив керівник Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов, передає РБК-Україна з посиланням на The Drive.

Інтерв'юер запитав Буданова чи звільнить Україна Крим до кінця року, на що той відповів, що останнім часом удари по ворожим силам на півострові стали частішими.

"Ви не могли не помітити, що з середини серпня щодо Криму йде певна активізація, і це може опосередковано підказати вам відповідь на ваше запитання", - сказав Буданов.

Він додав, що ураження російських сил ППО на півострові має ширший ефект, аніж просто знищення ворожої техніки.

"По-перше, самі системи протиповітряної оборони - це дуже дороге обладнання, і для того, щоб їх виготовити, і під російськими прапорами, потрібно багато часу, тому що весь цей інвентар зараз задіяний у війнах проти України, а також на захисті Москви. Вони забрали протиповітряну оборону звідусіль", - наголосив Буданов.

Тому, коли Україна знищує чергову систему, росіянам треба якось закрити цю прогалину, для чого ППО забирають з інших напрямків. Крім цього, удари по окупованій багато років території показують нездатність російської ППО відбивати атаки, що сильно б'є по привабливості їхніх систем на міжнародному ринку.

Вибухи в Криму

Останнім часом, як і зазначав Буданов, вибухи в Криму стали частішими. Нерідко під ударом опиняються саме системи ППО. Наприклад, 14 вересня вибухи пролунали в Євпаторії - там було знищено систему С-400 "Тріумф", яка вартує 1,2 млрд доларів.

Newsweek зазначали, що ЗСУ "знищують на друзки" російські С-400, що є великою втратою для армії окупанта. А аналітики ISW зазначали, що, зважаючи на регулярні вибухи в Криму, РФ має там проблеми з ППО.

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