Вернет ли Украина Крым в этом году: что говорит Буданов

ВСУ наносят удары по Крыму, в том числе, уничтожают системы ПВО врага. Это поможет как в деоккупации полуострова, так и в общем сопротивлении противнику.

Об этом заявил руководитель Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов, передает РБК-Украина со ссылкой на The Drive.

Интервьюер спросил Буданова освободит ли Украина Крым до конца года, на что тот ответил, что в последнее время удары по вражеским силам на полуострове участились.

"Вы не могли не заметить, что с середины августа по Крыму идет определенная активизация, и это может косвенно подсказать вам ответ на ваш вопрос", - сказал Буданов.

Он добавил, что поражение российских сил ПВО на полуострове имеет более широкий эффект, чем просто уничтожение вражеской техники.

"Во-первых, сами системы противовоздушной обороны - это очень дорогостоящее оборудование, и для того, чтобы их изготовить, и под российскими флагами, нужно много времени, потому что весь этот инвентарь сейчас задействован в войнах против Украины, а также на защите Москвы. Они забрали противовоздушную оборону отовсюду", - подчеркнул Буданов.

Поэтому когда Украина уничтожает очередную систему, россиянам нужно как-то закрыть этот пробел, для чего ПВО забирают из других направлений. Помимо этого, удары по оккупированной многие годы территории показывают неспособность российской ПВО отражать атаки, что сильно сказывается на привлекательности их систем на международном рынке.

Взрывы в Крыму

В последнее время, как и отмечал Буданов, взрывы в Крыму участились. Нередко под ударом оказываются именно системы ПВО. Например, 14 сентября взрывы прогремели в Евпатории - там была уничтожена система С-400 "Триумф", которая стоит 1,2 млрд долларов.

Newsweek отмечали, что ВСУ "уничтожают вдребезги" российские С-400, что является большой потерей для армии оккупанта. А аналитики ISW отмечали, что, учитывая регулярные взрывы в Крыму, у РФ есть проблемы с ПВО.

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