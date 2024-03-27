Чи поверне Росія свою авіацію до Білорусі та за якої умови: думка експерта

Восени минулого року Росія вивела майже всі свої літаки з аеродромів Білорусі. Однак зовсім виключати їхнє повернення не варто.
Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Майданчик для атак. Як РФ використовує аеродроми для війни та чи може по них бити Україна".
Військовий експерт Олександр Коваленко вважає, що Росія може повернути свою авіацію на білоруські аеродроми.
На його думку, все залежить від ситуації й від того, які цілі поставлять окупанти та їхнє командування.
"Якщо буде бойове завдання впливати на північ України з використанням тактичної авіації, вони можуть спробувати це зробити (повернутися на аеродроми Білорусі, - ред.)", - сказав експерт.
Однак, за його словами, загрозою для російських літаків тепер є не лише дрони.
"Північ України, Київ і Київська область захищені однією з найкращих багатоешелонованих систем ППО, до складу якої входять Patriot і SAMP-T, а їх можна віднести до зенітно-ракетних комплексів "довгої руки". Тому якщо буде треба, до їхньої авіації можна буде дотягнутися навіть у повітряному просторі Білорусі", - зазначив Коваленко.
Росіяни перестали використовувати білоруські аеродроми після атаки на "Мачулищі". Внаслідок диверсії у лютому 2023 року було серйозно пошкоджено літак далекого радіолокаційного виявлення А-50.
Пізніше стало відомо, що Росія вивела свою авіацію з території Білорусі. Станом на 1 вересня 2023 року в Білорусі був розташований лише один штурмовик Су-25 ПКС РФ, який прилетів у "Мачулищі" 25 липня й 31 серпня був передислокований на аеродром "Ліда".
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