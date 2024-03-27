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Чи поверне Росія свою авіацію до Білорусі та за якої умови: думка експерта

Фото: російський аеродром (росЗМІ)
Автор: Тетяна Степанова, Данило Крамаренко

Восени минулого року Росія вивела майже всі свої літаки з аеродромів Білорусі. Однак зовсім виключати їхнє повернення не варто.

Військовий експерт Олександр Коваленко вважає, що Росія може повернути свою авіацію на білоруські аеродроми.

На його думку, все залежить від ситуації й від того, які цілі поставлять окупанти та їхнє командування.

"Якщо буде бойове завдання впливати на північ України з використанням тактичної авіації, вони можуть спробувати це зробити (повернутися на аеродроми Білорусі, - ред.)", - сказав експерт.

Однак, за його словами, загрозою для російських літаків тепер є не лише дрони. 

"Північ України, Київ і Київська область захищені однією з найкращих багатоешелонованих систем ППО, до складу якої входять Patriot і SAMP-T, а їх можна віднести до зенітно-ракетних комплексів "довгої руки". Тому якщо буде треба, до їхньої авіації можна буде дотягнутися навіть у повітряному просторі Білорусі", - зазначив Коваленко.

Атака на аеродром у Білорусі

Росіяни перестали використовувати білоруські аеродроми після атаки на "Мачулищі". Внаслідок диверсії у лютому 2023 року було серйозно пошкоджено літак далекого радіолокаційного виявлення А-50

Пізніше стало відомо, що Росія вивела свою авіацію з території Білорусі. Станом на 1 вересня 2023 року в Білорусі був розташований лише один штурмовик Су-25 ПКС РФ, який прилетів у "Мачулищі" 25 липня й 31 серпня був передислокований на аеродром "Ліда".

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