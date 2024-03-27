RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Вернет ли Россия свою авиацию в Беларусь и при каком условии: мнение эксперта

Фото: российский аэродром (росСМИ)
Автор: Татьяна Степанова, Данила Крамаренко

Осенью прошлого года Россия вывела почти все свои самолеты с аэродромов Беларуси. Однако совсем исключать их возвращение не стоит.

Военный эксперт Александр Коваленко считает, что Россия может вернуть свою авиацию на белорусские аэродромы.

По его мнению, все зависит от ситуации и от того, какие цели поставят оккупанты и их командование.

"Если будет боевая задача влиять на север Украины с использованием тактической авиации, они могут попытаться это сделать (вернуться на аэродромы Беларуси - ред.)", - сказал эксперт.

Однако, по его словам, угрозой для российских самолетов теперь являются не только дроны.

"Север Украины, Киев и Киевская область защищены одной из лучших многоэшелонированных систем ПВО, в состав которой входят Patriot и SAMP-T, а их можно отнести к зенитно-ракетным комплексам "длинной руки". Поэтому, если будет нужно, к их авиации можно будет дотянуться даже в воздушном пространстве Беларуси", - отметил Коваленко.

Атака на аэродром в Беларуси

Россияне перестали использовать белорусские аэродромы после атаки на "Мачулище". В результате диверсии в феврале 2023 года был серьезно поврежден самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

Позже стало известно, что Россия вывела свою авиацию с территории Беларуси. По состоянию на 1 сентября 2023 года в Беларуси находился только один штурмовик Су-25 ПКС РФ, прилетевший в "Мачулище" 25 июля и 31 августа был передислоцирован на аэродром "Лида".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияБеларусьРосавиацияВойна в Украине