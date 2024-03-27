Вернет ли Россия свою авиацию в Беларусь и при каком условии: мнение эксперта

Военный эксперт Александр Коваленко считает, что Россия может вернуть свою авиацию на белорусские аэродромы.

По его мнению, все зависит от ситуации и от того, какие цели поставят оккупанты и их командование.

"Если будет боевая задача влиять на север Украины с использованием тактической авиации, они могут попытаться это сделать (вернуться на аэродромы Беларуси - ред.)", - сказал эксперт.

Однако, по его словам, угрозой для российских самолетов теперь являются не только дроны.

"Север Украины, Киев и Киевская область защищены одной из лучших многоэшелонированных систем ПВО, в состав которой входят Patriot и SAMP-T, а их можно отнести к зенитно-ракетным комплексам "длинной руки". Поэтому, если будет нужно, к их авиации можно будет дотянуться даже в воздушном пространстве Беларуси", - отметил Коваленко.

Атака на аэродром в Беларуси

Россияне перестали использовать белорусские аэродромы после атаки на "Мачулище". В результате диверсии в феврале 2023 года был серьезно поврежден самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

Позже стало известно, что Россия вывела свою авиацию с территории Беларуси. По состоянию на 1 сентября 2023 года в Беларуси находился только один штурмовик Су-25 ПКС РФ, прилетевший в "Мачулище" 25 июля и 31 августа был передислоцирован на аэродром "Лида".