ua en ru
Пт, 08 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росія в серпні вивела авіацію з території Білорусі, - "Гаюн"

П'ятниця 08 вересня 2023 14:20
UA EN RU
Росія в серпні вивела авіацію з території Білорусі, - "Гаюн" Фото: Су-25 (wikimedia)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація вивела свою авіацію з території Білорусі. Наразі там розташований лише один штурмовик Су-25.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал моніторингової групи "Білорускі Гаюн".

Як пишуть "гаюни", 5 серпня:

  • з аеродрому "Мачулищі" на аеродром "Сеща" (Брянська область) полетіли 11 гелікоптерів (4 од. Мі-8 і 7 од. Мі-24) ПКС РФ.
  • з аеродрому "Барановичі" у РФ полетіло 9 винищувачів Су-34 і Су-30СМ ВКС РФ.

"Більша частина з вертольотів і літаків, які відлетіли, перебувала в Білорусі від початку січня 2023 року, і таким чином, авіаційний компонент РГВ у Білорусі перестав існувати", - додає пресслужба.

Зазначається, що станом на 1 вересня в Білорусі розташований лише один штурмовик Су-25 ПКС РФ, який прилетів у "Мачулищі" 25 липня й 31 серпня був передислокований на аеродром "Ліда".

Роль Білорусі у війні РФ проти України

На початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація вдерлась на територію України у тому ж числі й з Білорусі. Тоді ж терористи захопили частину Київської, Чернігівської та Сумської областей. Пізніше наші воїни деокупували ці території.

Також протягом усього періоду війни країна-окупант використовувала територію Білорусі для завдання ударів по Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Білорусь Російська Федерація
NEWS
Штраф або арешт: в Україні хочуть карати за образу військових
Штраф або арешт: в Україні хочуть карати за образу військових
DAILY
Рахунок за війну. Як Україні стягнути з Росії компенсацію та чому Захід поки зволікає
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Рахунок за війну. Як Україні стягнути з Росії компенсацію та чому Захід поки зволікає