Росія в серпні вивела авіацію з території Білорусі, - "Гаюн"
Російська Федерація вивела свою авіацію з території Білорусі. Наразі там розташований лише один штурмовик Су-25.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал моніторингової групи "Білорускі Гаюн".
Як пишуть "гаюни", 5 серпня:
- з аеродрому "Мачулищі" на аеродром "Сеща" (Брянська область) полетіли 11 гелікоптерів (4 од. Мі-8 і 7 од. Мі-24) ПКС РФ.
- з аеродрому "Барановичі" у РФ полетіло 9 винищувачів Су-34 і Су-30СМ ВКС РФ.
"Більша частина з вертольотів і літаків, які відлетіли, перебувала в Білорусі від початку січня 2023 року, і таким чином, авіаційний компонент РГВ у Білорусі перестав існувати", - додає пресслужба.
Зазначається, що станом на 1 вересня в Білорусі розташований лише один штурмовик Су-25 ПКС РФ, який прилетів у "Мачулищі" 25 липня й 31 серпня був передислокований на аеродром "Ліда".
Роль Білорусі у війні РФ проти України
На початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація вдерлась на територію України у тому ж числі й з Білорусі. Тоді ж терористи захопили частину Київської, Чернігівської та Сумської областей. Пізніше наші воїни деокупували ці території.
Також протягом усього періоду війни країна-окупант використовувала територію Білорусі для завдання ударів по Україні.
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