Чи потрібно військовим подавати декларацію про доходи: пояснення юриста

В умовах воєнного стану питання декларування доходів військовослужбовцями в Україні набуває особливої актуальності. Проте не всі військові зобов'язані звітувати про свій майновий стан.
Про це у коментарі РБК-Україна розповіла юрист ЮК "Приходько та партнери" Мирослава Драч.
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За словами експерта, в умовах воєнного стану питання декларування доходів військовослужбовцями набуває особливої актуальності. Його регулюють:
"Військові можуть бути суб'єктами декларування, але не всі вони зобов'язані подавати декларацію", - наголосила юрист.
Водночас, за її словами, це не означає повного звільнення від декларування.
"Після стабілізації ситуації військові, які займають відповідальні посади, повинні подати декларації у встановлений строк", - уточнила Драч.
Юрист розповіла, що згідно з частиною 1 статті 3 закону "Про запобігання корупції", обов'язок подавати декларацію покладається на осіб, які займають відповідальне або особливо відповідальне становище, а також на посадових осіб юридичних осіб публічного права.
У військовій сфері це такі категорії:
Тим часом (відповідно до пункту 5 частини 1 статті 3 закону) рядові військовослужбовці, сержанти, молодші офіцери та інші особи, які не обіймають керівних посад і не мають доступу до управління фінансами чи матеріальними ресурсами, не є суб'єктами декларування.
"Військовослужбовці, які отримали статус учасника бойових дій (УБД), не звільняються від обов'язку подання декларації, якщо вони обіймають посади, що вимагають декларування", - наголосила Драч.
Військовослужбовці, які були мобілізовані, також зобов'язані подавати декларацію, якщо вони займають відповідні посади.
"Проте, якщо військовослужбовець претендує на державну посаду після звільнення зі служби, або якщо він є військовим посадовцем з відповідними функціями, обов'язок подання декларації може виникнути", - уточнила експерт.
За словами юриста, нині в Україні діють спрощені правила декларування для військовослужбовців - у зв'язку з воєнним станом.
"Якщо військовий перебуває в зоні бойових дій або не має фізичної можливості подати декларацію, терміни її подання можуть бути продовжені", - пояснила Драч.
Водночас, за її словами, це не звільняє людину від обов'язку декларування після завершення обставин, які унеможливлювали подання документа.
"Не всі військовослужбовці зобов'язані подавати декларацію про доходи. Вимога стосується лише посадових осіб, які займають керівні посади або відповідають за фінансові та матеріальні ресурси. Рядові військовослужбовці, сержанти та молодші офіцери, які не обіймають керівних посад, не є суб'єктами декларування", - нагадала фахівець.
За порушення вимог декларування законодавство України передбачає певні санкції.
Адміністративна відповідальність - передбачена статтею 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП):
Тим часом кримінальна відповідальність - встановлена статтею 366-2 Кримінального кодексу України у разі декларування недостовірної інформації на суму понад 1 003 500 гривень (5 000 прожиткових мінімумів). Вона передбачає:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні затвердили нові форми податкових декларацій для деяких підприємців.
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