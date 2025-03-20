Нужно ли военным подавать декларацию о доходах: объяснение юриста

В условиях военного положения вопрос декларирования доходов военнослужащими в Украине приобретает особую актуальность. Однако не все военные обязаны отчитываться о своем имущественном состоянии.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала юрист ЮК "Приходько та партнери" Мирослава Драч.
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По словам эксперта, в условиях военного положения вопрос декларирования доходов военнослужащими приобретает особую актуальность. Его регулируют:
"Военные могут быть субъектами декларирования, но не все они обязаны подавать декларацию", - подчеркнула юрист.
В то же время, по ее словам, это не означает полного освобождения от декларирования.
"После стабилизации ситуации военные, которые занимают ответственные должности, должны подать декларации в установленный срок", - уточнила Драч.
Юрист рассказала, что согласно части 1 статьи 3 закона "О предотвращении коррупции", обязанность подавать декларацию возлагается на лиц, которые занимают ответственное или особо ответственное положение, а также на должностных лиц юридических лиц публичного права.
В военной сфере это следующие категории:
Между тем (в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 3 закона) рядовые военнослужащие, сержанты, младшие офицеры и другие лица, которые не занимают руководящих должностей и не имеют доступа к управлению финансами или материальными ресурсами, не являются субъектами декларирования.
"Военнослужащие, получившие статус участника боевых действий (УБД), не освобождаются от обязанности представления декларации, если они занимают должности, требующие декларирования", - подчеркнула Драч.
Военнослужащие, которые были мобилизованы, также обязаны подавать декларацию, если они занимают соответствующие должности.
"Однако, если военнослужащий претендует на государственную должность после увольнения со службы, или если он является военным чиновником с соответствующими функциями, обязанность подачи декларации может возникнуть", - уточнила эксперт.
По словам юриста, сейчас в Украине действуют упрощенные правила декларирования для военнослужащих - в связи с военным положением.
"Если военный находится в зоне боевых действий или не имеет физической возможности подать декларацию, сроки ее подачи могут быть продлены", - объяснила Драч.
В то же время, по ее словам, это не освобождает человека от обязанности декларирования после завершения обстоятельств, которые делали невозможным представление документа.
"Не все военнослужащие обязаны подавать декларацию о доходах. Требование касается только должностных лиц, занимающих руководящие должности или отвечающих за финансовые и материальные ресурсы. Рядовые военнослужащие, сержанты и младшие офицеры, которые не занимают руководящих должностей, не являются субъектами декларирования", - напомнила специалист.
За нарушение требований декларирования законодательство Украины предусматривает определенные санкции.
Административная ответственность - предусмотрена статьей 172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП):
Между тем уголовная ответственность - установлена статьей 366-2 Уголовного кодекса Украины в случае декларирования недостоверной информации на сумму более 1 003 500 гривен (5 000 прожиточных минимумов). Она предусматривает:
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