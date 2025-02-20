В Україні затвердили нові форми податкових декларацій для деяких підприємців: що змінилось
Міністерство фінансів затвердило нові форми деяких податкових декларацій. Зміни торкнуться не всіх підприємців України.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Мінфіну.
Які декларації змінились та де знайти нові форми
У Мінфіні розповіли, що затвердили нові форми таких податкових декларацій:
- платника єдиного податку фізичної особи - підприємця;
- платника єдиного податку третьої групи (юридичної особи);
- платника єдиного податку четвертої групи.
Уточнюється, що відповідний наказ Міністерства фінансів №57 було підписано 31 січня 2025 року й зареєстровано у Міністерстві юстиції 14 лютого 2025 року (за №232/43638).
На порталі Мінфіну документ було оприлюднено дещо згодом - 17 лютого.
У прес-службі відомства українцям пояснили, що нові форми дадуть можливість платникам єдиного податку визначати зобов'язання військового збору та суми мінімального податкового зобов'язання - відповідно до останніх змін, внесених до Податкового кодексу України.
Йдеться зокрема про зміни, запроваджені:
- законом України №4015-ІХ від 10 жовтня 2024 року (щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у період дії воєнного стану);
- законом України №4113-ІX від 4 грудня 2024 року (щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні).
Так, з 1 січня 2025 року обов'язок сплати військового збору встановили для:
- ФОП - платників єдиного податку 1, 2 та 4 груп - у розмірі 10% мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (з розрахунку на календарний місяць);
- для платників єдиного податку 3 групи у розмірі 1% від доходу (визначеного згідно зі статтею 292 Кодексу).
Процес розрахунку мінімального податкового зобов'язання (МПЗ) також було уточнено.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про важливі зміни для ФОПів та підприємств (у частині звітності).
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