Чи потрібно дарувати подарунки на Великдень: що відомо

Великдень - одне з найважливіших для християн свят, адже символізує Воскресіння Ісуса Христа. Тим часом питання подарунків у цей день є неоднозначним для декого з українців.
РБК-Україна розповідає, що про це відомо.
Цього року дата Світлого Христового Воскресіння співпадає для всіх християн - і православних, і католиків. Отже, Великдень українці відзначатимуть всі разом у неділю, 20 квітня.
Оскільки у сучасному суспільстві багато людей (незалежно від релігійних переконань), звикли дарувати один одному подарунки на різні свята, дехто вважає, що Великдень також потребує дотримання такого "звичаю".
Тим часом у Церкві наголошують: насправді такої традиції не існує.
"Просто люди ходять один до одного в гості, вітають словами "Христос воскрес!" - "Воістину воскрес!" ну й обмінюються крашанками, писанками", - розповів раніше митрополит Переяславський та Вишневський ПЦУ Олександр (Драбинко) в інтерв'ю одному з українських видань.
За словами митрополита, за можливості та бажання в цей день краще звернути увагу на тих людей, які дійсно того потребують.
"Зробити щось добре для того, хто є неімущим. Нагодувати бідного. Допомогти убогому. От якраз це і буде найкращим подарунком і для себе, і для цієї людини", - пояснив представник Православної Церкви України.
Він додав, що подарунки можна дарувати хоч щодня, проте традиції з подарунками до Великодня - немає.
У прес-службі ПЦУ нагадали також, що Світле Христове Воскресіння (або Пасха, Великдень) шанується Церквою як "свято над святами", як "торжество над торжествами".
"До нього не лише готуються 40-денним Великим постом, це свято також святкується 40 днів - як жодне інше... В часи Старого Завіту юдеї святкували Пасху (Песах) як згадку про їхній вихід з єгипетського рабства, яке стало найбільш сумною сторінкою в історії цього народу. В новозавітні часи християни, відзначаючи Пасху, згадують і прославляють Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа, Який воскрес із мертвих, переміг владу диявола і саму смерть, дарувавши всім людям надію на вічне і блаженне життя", - розповіли громадянам.
Українцям нагадали, що церковний звичай богослужінь з нагоди Пасхи також є символічним, адже вони розпочинаються "в час, коли навколо панує ще нічна темрява, а завершуються тоді, коли вже сходить сонце".
"Це нагадує нам про перехід від темряви до світла, від смерті - до життя, від плачу та скорботи - до радості... Нині для нашого народу тривають темні часи, і часом навіть може здатися, що темрява перемагає світло. Так само було і в час страстей Христових, однак після них настала перемога Божа. Віра в цю перемогу, перемогу Життя, допомагає нам боротися зі злом сьогодні, дає нам надію", - наголосили у ПЦУ.
Отже, підсумовуючи вищесказане, можна зробити висновок, що для вірян Великдень - перш за все про духовне, а не фізичне. Тобто питання подарунків залишається на розсуд кожної людини (адже дарувати щось на це свято абсолютно не обов'язково).
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чим православний Великдень відрізняється від католицького.
Читайте також про найважливіші дні та церковні свята навесні за новим календарем.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Православний церковний календар новоюліанський 2025, прес-служба ПЦУ у Facebook, інтерв'ю митрополита Переяславського та Вишневського ПЦУ Олександра (Драбинка) виданню "Телеграф".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.