Нужно ли дарить подарки на Пасху: что известно

Пасха - один из важнейших для христиан праздников, ведь символизирует Воскресение Иисуса Христа. Между тем вопрос подарков в этот день является неоднозначным для некоторых украинцев.
РБК-Украина рассказывает, что об этом известно.
В этом году дата Светлого Христова Воскресения совпадает для всех христиан - и православных, и католиков. Следовательно, Пасху украинцы будут отмечать все вместе в воскресенье, 20 апреля.
Поскольку в современном обществе многие люди (независимо от религиозных убеждений), привыкли дарить друг другу подарки на разные праздники, некоторые считают, что Пасха также требует соблюдения такого "обычая".
Между тем в Церкви подчеркивают: на самом деле такой традиции не существует.
"Просто люди ходят друг к другу в гости, приветствуют словами "Христос воскрес!" - "Воистину воскрес!" ну и обмениваются крашанками, писанками", - рассказал ранее митрополит Переяславский и Вишневский ПЦУ Александр (Драбинко) в интервью одному из украинских изданий.
По словам митрополита, при возможности и желании в этот день лучше обратить внимание на тех людей, которые действительно в этом нуждаются.
"Сделать что-то хорошее для того, кто является неимущим. Накормить бедного. Помочь убогому. Вот как раз это и будет лучшим подарком и для себя, и для этого человека", - объяснил представитель Православной Церкви Украины.
Он добавил, что подарки можно дарить хоть каждый день, однако традиции с подарками на Пасху - нет.
В пресс-службе ПЦУ напомнили также, что Светлое Христово Воскресение (или Пасха) почитается Церковью как "праздник над праздниками", как "торжество над торжествами".
"К нему не только готовятся 40-дневным Великим постом, этот праздник также празднуется 40 дней - как никакой другой... Во времена Ветхого Завета иудеи праздновали Пасху (Песах) как память об их выходе из египетского рабства, которое стало наиболее печальной страницей в истории этого народа. В новозаветные времена христиане, отмечая Пасху, вспоминают и прославляют Воскресение Господа нашего Иисуса Христа, Который воскрес из мертвых, победил власть дьявола и саму смерть, даровав всем людям надежду на вечную и блаженную жизнь", - рассказали гражданам.
Украинцам напомнили, что церковный обычай богослужений по случаю Пасхи также является символическим, ведь они начинаются "во время, когда вокруг царит еще ночная тьма, а завершаются тогда, когда уже восходит солнце".
"Это напоминает нам о переходе от тьмы к свету, от смерти - к жизни, от плача и скорби - к радости... Сейчас для нашего народа продолжаются темные времена, и порой даже может показаться, что тьма побеждает свет. Так же было и во время страстей Христовых, однако после них наступила победа Божья. Вера в эту победу, победу Жизни, помогает нам бороться со злом сегодня, дает нам надежду", - подчеркнули в ПЦУ.
Таким образом, подытоживая вышесказанное, можно сделать вывод, что для верующих Пасха - прежде всего о духовном, а не физическом. То есть вопрос подарков остается на усмотрение каждого человека (ведь дарить что-то на этот праздник совершенно не обязательно).
Напомним, ранее мы рассказывали, чем православная Пасха отличается от католической.
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При подготовке материала были использованы следующие источники: Православный церковный календарь новоюлианский 2025, пресс-служба ПЦУ в Facebook, интервью митрополита Переяславского и Вишневского ПЦУ Александра (Драбинко) изданию "Телеграф".
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