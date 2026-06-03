Чи потрапить Леонід Кравчук до Національного пантеону: що пропонують у Раді

Список із 40 прізвищ

Робоча група вже підготувала чернетку законопроєкту і найближчим часом планує зареєструвати його у Верховній Раді, повідомив журналістам видання голова комітету ВР з гуманітарної та інформполітики Микита Потураєв.

За основу взяли португальську модель - Національний пантеон у Лісабоні є місцем спочинку не лише політичних і військових діячів, а й культурних символів нації: поетів, письменників, митців. Португальське законодавство також чітко визначає часові рамки і рівень суспільної підтримки, потрібні для надання особі статусу національного героя.

В українському проєкті - близько 40 прізвищ.

"Якщо дуже стисло, це люди, які очолювали і створювали українську державу в різні часи: Київська Русь, Гетьманщина, Військо Запорізьке Низове. Безумовно, УНР і Гетьманат Павла Скоропадського", - зазначає Потураєв.

Фільтр проти Януковича

Авторам документа довелося прописати складну систему юридичних обмежень - щоб виключити проросійських діячів.

"Ясно, що стоять запобіжники, щоб там не опинилися такі люди, як Віктор Янукович. Там не написано його прізвище, але виписані зрозумілі обмеження. Не йдеться про те, щоб чіпати останки людей, які вже мають гідні поховання. Ба більше, це символічні місця, такі як могила Тараса Григоровича в Каневі або Лесі Українки на Байковому цвинтарі", - додає Потураєв.

Стан поховань на Байковому цвинтарі нардеп при цьому назвав вкрай неоднорідним.

Правило 20 років

До Пантеону можна буде переносити людей лише через 20 років після смерті - щоб суспільство оцінило постать без зайвих емоцій.

Проте є і простір для винятків. Зокрема, в робочій групі не дійшли єдиної думки щодо першого президента України Леоніда Кравчука та дисидента і народного депутата багатьох скликань Левка Лук'яненка. Обидва відповідають критеріям для включення до Пантеону, але померли зовсім нещодавно.

Безпековий чинник

За інформацією РБК-Україна, частина родичів історичних постатей виступає за перепоховання вже після завершення російсько-української війни - через побоювання щодо можливих ударів по меморіалах.

Попри це, місце для Пантеону вже визначено. Офіційно оголосити його має президент України Володимир Зеленський - найближчим часом.