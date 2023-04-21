Чи постраждала енергосистема України через нічну атаку дронів: відповідь "Укренерго"

Нічна атака росіян безпілотниками не мала наслідків для енергосистеми та не призвела до необхідності обмеження споживання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укренерго ".

"Станом на 21 квітня виробництво електроенергії повністю забезпечує потребу споживачів. В енергосистемі зберігається достатній резерв потужності", - йдеться в повідомленні.

Водночас як розповіли в компанії, складна ситуація з енергопостачанням залишається вздовж лінії фронту - вчора вкотре під обстріл росіян потрапили розподільчі мережі у Донецькій області.

"Відновлення енергосистеми триває. Ремонтні бригади працюють на всіх об’єктах високовольтної мережі, які зазнали російських атак, пріоритетом залишається відновлення надійності живлення", - зазначають в "Укренерго".

Щоб зменшити навантаження на енергосистему, яка зазнала тяжких пошкоджень ворога і все ще продовжує відновлюватися, енергетики просять за можливості переносити використання потужної техніки на нічні та денні години.

Нагадаємо, в ніч на 21 квітня на території України була оголошена масштабна повітряна тривога. Росіяни запускали дрони на Київ.

Крім того, росіяни обстріляли Полтавський район Полтавської області та влучили в цивільну інфраструктуру.

Також зафіксовано влучання в об'єкт інфраструктури Вінницької області.

Відомо, що російська армія в ніч на 21 квітня атакувала Україну 12 дронами-камікадзе іранського виробництва. Протиповітряна оборона збила більшість з них.