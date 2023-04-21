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Нічна атака дронами: у Вінницькій області є влучання в об'єкт інфраструктури

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Україна, П'ятниця 21 квітня 2023 08:59
Нічна атака дронами: у Вінницькій області є влучання в об'єкт інфраструктури Фото: через атаку дронами 21 квітня є влучення в об'єкт інфраструктури Вінницької області (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Внаслідок атаки дронами вночі, 21 квітня, є потрапляння в об'єкт інфраструктури Вінницької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк під час телемарафону.

"На жаль, в нашому регіоні є влучання в об'єкт інфраструктури, у Вінницькій області. Але все ж таки більшість "шахедів" були збиті", - розповіла вона.

Нагадаємо, в ніч на 21 квітня на території України була оголошена масштабна повітряна тривога. Росіяни запускали дрони на Київ.

Крім того, росіяни обстріляли Полтавський район Полтавської області та влучили в цивільну інфраструктуру.

Відомо, що російська армія в ніч на 21 квітня атакувала Україну 12 дронами-камікадзе іранського виробництва. Протиповітряна оборона збила більшість з них.

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