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По всій території України оголошена повітряна тривога

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П'ятниця 21 квітня 2023 00:19
По всій території України оголошена повітряна тривога Фото: в Україні оголошена повітряна тривога (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В ніч на 21 квітня по всій території України була оголошена масштабна повітряна тривога. В той же час моніторингові групи фіксують зліт російської авіації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мапу повітряних тривог.

Оновлено 00:41

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Оновлено 00:39

Тривогу оголосили також в Києві та Київській області.

Оновлено 00:36

В Чернігівській області знову оголосили повітряну тривогу. Моніторингові групи повідомляють що звідти в Київську область летять повітряні цілі, акустично схожі на БПЛА Shahed-136.

Оновлено 00:33

Відбій тривоги в усіх областях, окрім Луганської та АР Крим.

Оновлено 00:32

Тривога залишилась лише в Чернігівській області.

Оновлено 00:18

Кореспонденти РБК-Україна повідомляють про вибухи в Слов'янську.

Станом на 00:15 мапа тривог виглядає таким чином:

По всій території України оголошена повітряна тривога

Що відомо про загрозу

За даними моніторингових груп, було зафіксовано зліт МіГ-31К ВПС РФ. Він є потенційним носієм гіперзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", яку наші засоби ППО не можуть перехопити.

Крім того, МіГ-31К можуть супроводжувати й російські винищувачі Су-30СМ.

Нагадаємо, що 18 квітня у Херсоні пролунали вибухи.

В той же день вибухи лунали і в Снігурівці Миколаївської області.

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