По всій території України оголошена повітряна тривога
В ніч на 21 квітня по всій території України була оголошена масштабна повітряна тривога. В той же час моніторингові групи фіксують зліт російської авіації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мапу повітряних тривог.
Оновлено 00:41
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Оновлено 00:39
Тривогу оголосили також в Києві та Київській області.
Оновлено 00:36
В Чернігівській області знову оголосили повітряну тривогу. Моніторингові групи повідомляють що звідти в Київську область летять повітряні цілі, акустично схожі на БПЛА Shahed-136.
Оновлено 00:33
Відбій тривоги в усіх областях, окрім Луганської та АР Крим.
Оновлено 00:32
Тривога залишилась лише в Чернігівській області.
Оновлено 00:18
Кореспонденти РБК-Україна повідомляють про вибухи в Слов'янську.
Станом на 00:15 мапа тривог виглядає таким чином:
Що відомо про загрозу
За даними моніторингових груп, було зафіксовано зліт МіГ-31К ВПС РФ. Він є потенційним носієм гіперзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", яку наші засоби ППО не можуть перехопити.
Крім того, МіГ-31К можуть супроводжувати й російські винищувачі Су-30СМ.
Нагадаємо, що 18 квітня у Херсоні пролунали вибухи.
В той же день вибухи лунали і в Снігурівці Миколаївської області.
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