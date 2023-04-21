По всій території України оголошена повітряна тривога

В ніч на 21 квітня по всій території України була оголошена масштабна повітряна тривога. В той же час моніторингові групи фіксують зліт російської авіації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мапу повітряних тривог.

Оновлено 00:41

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Оновлено 00:39

Тривогу оголосили також в Києві та Київській області.

Оновлено 00:36

В Чернігівській області знову оголосили повітряну тривогу. Моніторингові групи повідомляють що звідти в Київську область летять повітряні цілі, акустично схожі на БПЛА Shahed-136.

Оновлено 00:33

Відбій тривоги в усіх областях, окрім Луганської та АР Крим.

Оновлено 00:32

Тривога залишилась лише в Чернігівській області.

Оновлено 00:18

Кореспонденти РБК-Україна повідомляють про вибухи в Слов'янську.

Станом на 00:15 мапа тривог виглядає таким чином:

Що відомо про загрозу

За даними моніторингових груп, було зафіксовано зліт МіГ-31К ВПС РФ. Він є потенційним носієм гіперзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", яку наші засоби ППО не можуть перехопити.

Крім того, МіГ-31К можуть супроводжувати й російські винищувачі Су-30СМ.