Росіяни обстріляли Полтавську область: є руйнування
Фото: ілюстративне фото (GettyImages)
Вночі, 21 квітня, росіяни обстріляли Полтавський район Полтавської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Полтавської ОВА Дмитра Луніна.
За його словами, загарбники влучили в цивільну інфраструктуру.
"Рятувальники працюють над приборканням пожежі. Попередньо постраждалих немає", - сказав він.
Нагадаємо, в ніч на 21 квітня на території України була оголошена масштабна повітряна тривога. Росіяни запускали дрони на Київ, також вибухи лунали в Харкові та Слов'янську.
Також відомо, що під столицею Сили оборони збили 8 "шахедів".
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