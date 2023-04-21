Росіяни обстріляли Полтавську область: є руйнування

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Полтавської ОВА Дмитра Луніна.

"Рятувальники працюють над приборканням пожежі. Попередньо постраждалих немає", - сказав він.

За його словами, загарбники влучили в цивільну інфраструктуру.

Нагадаємо, в ніч на 21 квітня на території України була оголошена масштабна повітряна тривога. Росіяни запускали дрони на Київ, також вибухи лунали в Харкові та Слов'янську.

Також відомо, що під столицею Сили оборони збили 8 "шахедів".

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