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Пострадала ли энергосистема Украины из-за ночной атаки дронов: ответ "Укрэнерго"

Новина українською →
Украина, Пятница 21 апреля 2023 13:54
Пострадала ли энергосистема Украины из-за ночной атаки дронов: ответ "Укрэнерго" Фото: в "Укрэнерго" рассказали о состоянии энергосистемы после ночной атаки РФ дронами-камикадзе 21 апреля (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Ночная атака россиян беспилотниками не имела последствий для энергосистемы и не привела к необходимости ограничения потребления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

"По состоянию на 21 апреля производство электроэнергии полностью обеспечивает потребность потребителей. В энергосистеме сохраняется достаточный резерв мощности", - говорится в сообщении.

В то же время, как рассказали в компании, сложная ситуация с энергоснабжением остается вдоль линии фронта - вчера в очередной раз под обстрел россиян попали распределительные сети в Донецкой области.

"Возобновление энергосистемы продолжается. Ремонтные бригады работают на всех объектах высоковольтной сети, подвергшихся российским атакам, приоритетом остается восстановление надежности питания", - отмечают в "Укрэнерго".

Чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему, которая испытала тяжелые повреждения врага и все еще продолжает восстанавливаться, энергетики просят по возможности переносить использование мощной техники на ночные и дневные часы.

Напомним, в ночь на 21 апреля на территории Украины была объявлена масштабная воздушная тревога. Россияне запускали дроны в Киев.

Кроме того, россияне обстреляли Полтавский район Полтавской области и попали в гражданскую инфраструктуру.

Также зафиксировано попадание в объект инфраструктуры Винницкой области.

Известно, что российская армия в ночь на 21 апреля атаковала Украину 12 дронами-камикадзе иранского производства. Противовоздушная оборона сбила большинство из них.

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