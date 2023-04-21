Пострадала ли энергосистема Украины из-за ночной атаки дронов: ответ "Укрэнерго"
Ночная атака россиян беспилотниками не имела последствий для энергосистемы и не привела к необходимости ограничения потребления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".
"По состоянию на 21 апреля производство электроэнергии полностью обеспечивает потребность потребителей. В энергосистеме сохраняется достаточный резерв мощности", - говорится в сообщении.
В то же время, как рассказали в компании, сложная ситуация с энергоснабжением остается вдоль линии фронта - вчера в очередной раз под обстрел россиян попали распределительные сети в Донецкой области.
"Возобновление энергосистемы продолжается. Ремонтные бригады работают на всех объектах высоковольтной сети, подвергшихся российским атакам, приоритетом остается восстановление надежности питания", - отмечают в "Укрэнерго".
Чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему, которая испытала тяжелые повреждения врага и все еще продолжает восстанавливаться, энергетики просят по возможности переносить использование мощной техники на ночные и дневные часы.
Напомним, в ночь на 21 апреля на территории Украины была объявлена масштабная воздушная тревога. Россияне запускали дроны в Киев.
Кроме того, россияне обстреляли Полтавский район Полтавской области и попали в гражданскую инфраструктуру.
Также зафиксировано попадание в объект инфраструктуры Винницкой области.
Известно, что российская армия в ночь на 21 апреля атаковала Украину 12 дронами-камикадзе иранского производства. Противовоздушная оборона сбила большинство из них.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.