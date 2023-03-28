Чи посилять в Україні мобілізацію через розміщення "ядерки" у Білорусі: пояснення нардепа

Мобілізацію в Україні поки не збираються посилювати навіть на тлі заяв Кремля про ймовірне розміщення у Білорусі російської ядерної зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на члена Комітету ВР з питань нацоборони Федора Веніславського в ефірі "Радіо Свобода".

Нардеп прокоментував заяву глави фракції "Слуга народу" Давида Арахамії про ймовірне посилення мобілізації в Україні. Він зазначив, що сьогодні загроз розгортання другого фронту на півночі України немає.

"На постійній основі в Білорусі перебувають 5-6 тисяч батальйонів, один загін спецпризначення. Вони здійснюють певні демонстраційні дії, але ознак того, що з території республіки може бути розширена агресія, на даний момент немає", - сказав Веніславський.

Водночас він наголосив, що в Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії проводиться загальна мобілізація. За його словами, ресурсу вистачає, тому немає потреби посилювати мобілізацію.

"На сьогодні потреб, за висновками наших військових, у різкому збільшенні мобілізаційного ресурсу немає. Мобілізаційні заходи проводяться постійно", - заявив парламентарій.

Нагадаємо, керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія припустив, що розміщення у Білорусі ядерної зброї РФ може відкрити другий фронт. У такому разі Україні потрібно буде збільшити чисельність військ і мобілізувати ще вісім бригад, щоб контролювати цю лінію фронту.

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін заявив, що вирішив розмістити ядерну зброю у Білорусі.

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