Усилят ли в Украине мобилизацию из-за размещения "ядерки" в Беларуси: объяснение нардепа

Мобилизацию в Украине пока не собираются усиливать даже на фоне заявлений Кремля о возможном размещении в Беларуси российского ядерного оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на члена Комитета ВР по нацобороне Федора Вениславского в эфире "Радио Свобода".

Нардеп прокомментировал заявление главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии о возможном усилении мобилизации в Украине. Он отметил, что сегодня угроз развертывания второго фронта на севере Украины нет.

"На постоянной основе в Беларуси находятся 5-6 тысяч батальонов, один отряд спецназначения. Они совершают определенные демонстрационные действия, но признаков того, что с территории республики может быть расширена агрессия, на данный момент нет", - сказал Вениславский.

В то же время он подчеркнул, что в Украине с начала полномасштабного вторжения России проводится всеобщая мобилизация. По его словам, ресурса хватает, поэтому нет необходимости усиливать мобилизацию.

"На сегодняшний день потребностей, по выводам наших военных, в резком увеличении мобилизационного ресурса нет. Мобилизационные мероприятия проводятся постоянно", - заявил парламентарий.

Напомним, руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предположил, что размещение в Беларуси ядерного оружия РФ может открыть второй фронт. В таком случае Украине нужно будет увеличить численность войск и мобилизовать еще восемь бригад, чтобы контролировать эту линию фронта.

Как сообщалось, российский диктатор Владимир Путин заявил, что решил разместить ядерное оружие в Беларуси.

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