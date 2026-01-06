Китай не зміг відповісти, чи стосується заклик "поважати суверенітет всіх країн" і Україну

Питання суверенітету

Вона вкотре нагадала, що позиція Китаю щодо кризи в Україні (так Пекін називає російську війну проти України - ред.) - "дуже чітка".

"З першого дня кризи Китай наполегливо сприяв миру, сприянню переговорам і наполягав на політичному врегулюванні кризи. Об'єктивна та неупереджена позиція Китаю та докладені ним зусилля очевидні для всіх", - заявила Мао Нін, відповідаючи на запитання, чи стосується також України заклик Китаю поважати суверенітет усіх країн після подій у Венесуелі.

Щодо Венесуели, китайська сторона непрямо засудила силові дії Вашингтона, закликаючи міжнародну спільноту "діяти в межах міжнародного права".

За словами речниці, "об’єктивна та неупереджена позиція Китаю очевидна для всіх", а Пекін і надалі просуватиме ідею глобальної безпеки через дипломатію, а не санкції чи військові операції.