Головна » Новини » Політика

Китай не зміг відповісти, чи стосується заклик "поважати суверенітет всіх країн" і Україну

Китай, Вівторок 06 січня 2026 13:20
Китай не зміг відповісти, чи стосується заклик "поважати суверенітет всіх країн" і Україну Речниця МЗС Китаю Мао Нін прокоментувала події в Україні та Венесуелі (фото: Getty Imeges)
Автор: РБК-Україна

Речниця МЗС Китаю Мао Нін закликала "поважати суверенітет усіх країн після подій у Венесуелі". Але не змогла прямо відповісти, чи стосується це і України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Global Times.

Питання суверенітету

Вона вкотре нагадала, що позиція Китаю щодо кризи в Україні (так Пекін називає російську війну проти України - ред.) - "дуже чітка".

"З першого дня кризи Китай наполегливо сприяв миру, сприянню переговорам і наполягав на політичному врегулюванні кризи. Об'єктивна та неупереджена позиція Китаю та докладені ним зусилля очевидні для всіх", - заявила Мао Нін, відповідаючи на запитання, чи стосується також України заклик Китаю поважати суверенітет усіх країн після подій у Венесуелі.

Щодо Венесуели, китайська сторона непрямо засудила силові дії Вашингтона, закликаючи міжнародну спільноту "діяти в межах міжнародного права".

За словами речниці, "об’єктивна та неупереджена позиція Китаю очевидна для всіх", а Пекін і надалі просуватиме ідею глобальної безпеки через дипломатію, а не санкції чи військові операції.

Операція США у Венесуелі

Нагадаємо, вранці 3 січня США провели військову операцію у Венесуелі. Атака супроводжувалася серією авіаударів по стратегічних об'єктах у Каракасі та інших ключових регіонах країни.

Згодом президент США Дональд Трамп офіційно повідомив про затримання Ніколаса Мадуро та його дружини - Вашингтон висунув їм звинувачення у наркотероризмі.

Варто зазначити, що військовій операції передували неодноразові вимоги Дональда Трампа до Ніколаса Мадуро. Американський лідер наполягав на поверненні "викрадених активів, земель і нафти", проте офіційний Каракас ігнорував будь-які заклики та погрози Вашингтона.

Звинувачення Трампа у привласненні активів пов'язані з націоналізацією нафтових родовищ у Венесуелі, які раніше належали американським корпораціям. Цей процес розпочався ще за часів правління Уго Чавеса - попередника Мадуро на посаді президента.

