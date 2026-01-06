ua en ru
Китай не смог ответить, касается ли призыв "уважать суверенитет всех стран" и Украины

Китай, Вторник 06 января 2026 13:20
Китай не смог ответить, касается ли призыв "уважать суверенитет всех стран" и Украины Пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин прокомментировала события в Украине и Венесуэле (фото: Getty Imeges)
Автор: РБК-Украина

Пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин призвала "уважать суверенитет всех стран после событий в Венесуэле". Но не смогла прямо ответить, касается ли это и Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Global Times.

Вопрос суверенитета

Она в очередной раз напомнила, что позиция Китая по кризису в Украине (так Пекин называет российскую войну против Украины - ред.) - "очень четкая".

"С первого дня кризиса Китай настойчиво способствовал миру, содействию переговорам и настаивал на политическом урегулировании кризиса. Объективная и беспристрастная позиция Китая и приложенные им усилия очевидны для всех", - заявила Мао Нин, отвечая на вопрос, касается ли также Украины призыв Китая уважать суверенитет всех стран после событий в Венесуэле.

Что касается Венесуэлы, китайская сторона косвенно осудила силовые действия Вашингтона, призывая международное сообщество "действовать в рамках международного права".

По словам пресс-секретаря, "объективная и беспристрастная позиция Китая очевидна для всех", а Пекин и в дальнейшем будет продвигать идею глобальной безопасности через дипломатию, а не санкции или военные операции.

Операция США в Венесуэле

Напомним, утром 3 января США провели военную операцию в Венесуэле. Атака сопровождалась серией авиаударов по стратегическим объектам в Каракасе и других ключевых регионах страны.

Впоследствии президент США Дональд Трамп официально сообщил о задержании Николаса Мадуро и его жены - Вашингтон выдвинул им обвинения в наркотерроризме.

Стоит отметить, что военной операции предшествовали неоднократные требования Дональда Трампа к Николасу Мадуро. Американский лидер настаивал на возвращении "похищенных активов, земель и нефти", однако официальный Каракас игнорировал любые призывы и угрозы Вашингтона.

Обвинения Трампа в присвоении активов связаны с национализацией нефтяных месторождений в Венесуэле, которые ранее принадлежали американским корпорациям. Этот процесс начался еще во времена правления Уго Чавеса - предшественника Мадуро на посту президента.

