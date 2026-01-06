Китай не смог ответить, касается ли призыв "уважать суверенитет всех стран" и Украины

Пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин призвала "уважать суверенитет всех стран после событий в Венесуэле". Но не смогла прямо ответить, касается ли это и Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Global Times .

Вопрос суверенитета

Она в очередной раз напомнила, что позиция Китая по кризису в Украине (так Пекин называет российскую войну против Украины - ред.) - "очень четкая".

"С первого дня кризиса Китай настойчиво способствовал миру, содействию переговорам и настаивал на политическом урегулировании кризиса. Объективная и беспристрастная позиция Китая и приложенные им усилия очевидны для всех", - заявила Мао Нин, отвечая на вопрос, касается ли также Украины призыв Китая уважать суверенитет всех стран после событий в Венесуэле.

Что касается Венесуэлы, китайская сторона косвенно осудила силовые действия Вашингтона, призывая международное сообщество "действовать в рамках международного права".

По словам пресс-секретаря, "объективная и беспристрастная позиция Китая очевидна для всех", а Пекин и в дальнейшем будет продвигать идею глобальной безопасности через дипломатию, а не санкции или военные операции.