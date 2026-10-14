Чи попереджали партнери про удари балістикою цієї ночі: що кажуть у Повітряних силах

Партнери спершу не повідомили Україну про запуск Росією балістики, але три наступні хвилі атак цієї ночі були уже з попередженнями від них.

Як повідомляє РБК-Україна , про це начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів в ефірі телемарафону.

"Багато хто цікавиться, чи були повідомлення від партнерів (про балістичну загрозу - ред.). Перше повідомлення ми дали близько 22:40 про те, що не було повідомлень від партнерів про балістику", - сказав Ігнат.

Однак, за його словами, вже в наступні три хвилі атак повідомлення від партнерів про застосування балістики звучали.