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Чи попереджали партнери про удари балістикою цієї ночі: що кажуть у Повітряних силах

10:00 14.10.2026 Ср
1 хв
aimg Тетяна Степанова
Чи попереджали партнери про удари балістикою цієї ночі: що кажуть у Повітряних силах Фото: начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (Getty Images)
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Партнери спершу не повідомили Україну про запуск Росією балістики, але три наступні хвилі атак цієї ночі були уже з попередженнями від них.

Як повідомляє РБК-Україна, про це начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів в ефірі телемарафону.

"Багато хто цікавиться, чи були повідомлення від партнерів (про балістичну загрозу - ред.). Перше повідомлення ми дали близько 22:40 про те, що не було повідомлень від партнерів про балістику", - сказав Ігнат.

Однак, за його словами, вже в наступні три хвилі атак повідомлення від партнерів про застосування балістики звучали.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що США погрожують припинити обмін розвідданими з Україною, якщо удари по російським НПЗ продовжуватимуться.

Попередження про пуски балістики - це також частина розвідданих, які Україна отримує від США.

Ввечері 13 жовтня Росія вдарила балістичними ракетами по Києву, основною ціллю стала ТЕЦ-4. При цьому партнери вже вдруге поспіль не попередили про пуски, і ракети виявили лише на підльоті до міста.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що США попередили Україну про можливе припинення обміну розвідданими через удари по російських НПЗ.

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