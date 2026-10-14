Чи попереджали партнери про удари балістикою цієї ночі: що кажуть у Повітряних силах
Партнери спершу не повідомили Україну про запуск Росією балістики, але три наступні хвилі атак цієї ночі були уже з попередженнями від них.
Як повідомляє РБК-Україна, про це начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів в ефірі телемарафону.
"Багато хто цікавиться, чи були повідомлення від партнерів (про балістичну загрозу - ред.). Перше повідомлення ми дали близько 22:40 про те, що не було повідомлень від партнерів про балістику", - сказав Ігнат.
Однак, за його словами, вже в наступні три хвилі атак повідомлення від партнерів про застосування балістики звучали.
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що США погрожують припинити обмін розвідданими з Україною, якщо удари по російським НПЗ продовжуватимуться.
Попередження про пуски балістики - це також частина розвідданих, які Україна отримує від США.
Ввечері 13 жовтня Росія вдарила балістичними ракетами по Києву, основною ціллю стала ТЕЦ-4. При цьому партнери вже вдруге поспіль не попередили про пуски, і ракети виявили лише на підльоті до міста.
Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що США попередили Україну про можливе припинення обміну розвідданими через удари по російських НПЗ.