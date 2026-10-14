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Предупреждали ли партнеры об ударах баллистики этой ночью: что говорят в Воздушных силах

10:00 14.10.2026 Ср
1 мин
aimg Татьяна Степанова
Предупреждали ли партнеры об ударах баллистики этой ночью: что говорят в Воздушных силах Фото: начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (Getty Images)
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Партнеры сначала не сообщили Украине о запуске Россией баллистики, но три последующих волны атак этой ночью были уже с предупреждениями от них.

Как сообщает РБК-Украина, об этом начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал в эфире телемарафона.

"Многие интересуются, были ли сообщения от партнеров (о баллистической угрозе - ред.). Первое сообщение мы дали около 22:40 о том, что не было сообщений от партнеров о баллистике", - сказал Игнат.

Однако, по его словам, уже в следующие три волны атак сообщения от партнеров о применении баллистики звучали.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что США угрожают прекратить обмен разведданными с Украиной, если удары по российским НПЗ будут продолжаться.

Предупреждение о пусках баллистики - это также часть разведданных, которые Украина получает от США.

Вечером 13 октября Россия ударила баллистическими ракетами по Киеву, основной целью стала ТЭЦ-4. При этом партнеры уже второй раз подряд не предупредили о пусках, и ракеты обнаружили только на подлете в город.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, чтоСША предупредили Украину о возможном прекращении обмена разведданными из-за ударов по российским НПЗ.

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