Предупреждали ли партнеры об ударах баллистики этой ночью: что говорят в Воздушных силах

Партнеры сначала не сообщили Украине о запуске Россией баллистики, но три последующих волны атак этой ночью были уже с предупреждениями от них.

Как сообщает РБК-Украина , об этом начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал в эфире телемарафона.

"Многие интересуются, были ли сообщения от партнеров (о баллистической угрозе - ред.). Первое сообщение мы дали около 22:40 о том, что не было сообщений от партнеров о баллистике", - сказал Игнат.

Однако, по его словам, уже в следующие три волны атак сообщения от партнеров о применении баллистики звучали.