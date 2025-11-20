Чи поменшає відключень світла найближчими днями: що кажуть джерела РБК-Україна

Зменшення потужності трьох АЕС

Нагадаємо, у середу, 19 листопада, три атомні електростанції України вимушено зменшили свою потужність після того, як росіяни обстріляли енергетичні об'єкти навколо станцій.

Йдеться про Хмельницьку, Рівненську та Південноукраїнську АЕС. Чотири з дев'яти реакторів зменшили потужність після атак, які ще більше дестабілізували електромережу.

Хмельницька та Рівненська АЕС зменшили виробництво електроенергії внаслідок ворожих обстрілів на початку листопада.

19 листопада Південноукраїнська АЕС втратила зв'язок з високовольтною лінією електропередачі. Електростанція повідомила про виявлення 11 безпілотників протягом ночі за кілометр від об'єкта.

Зазначимо, раніше Хмельницька та Рівненська атомні електростанції вже знижували потужність. Це відбулося після пошкодження електричної підстанції внаслідок атаки росіян в ніч на 17 листопада.

РБК-Україна раніше писало, що українські енергетики у середу, 19 листопада, відновили живлення тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції. Високовольтна лінія АЕС тривалий час була пошкоджена через обстріл росіян.