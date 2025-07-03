Чи погодиться Трамп на придбання Європою зброї для України: експерт відповів

Романенко нагадав, що європейські країни вже неодноразово пропонували США варіант, коли Сполучені Штати продають Україні озброєння за кошти Європи. Але Трамп, що називається, "морозиться".

"Європа пропонує, а Трамп на це не йде. Йому треба тиснути, саме щоб Україна здавала позицію, а не Росія. Бо Росію і Путіна (російського диктатора Володимира Путіна - ред.) він боїться торкатися, і все", - сказав експерт.

Романенко припустив, що Путін має якийсь вплив на Трампа. Можливо, це компромат. Можливо, це фото з молодості Трампа у Санкт-Петербурзі, або ще десь у Росії.

"Так чи інакше, раніше чи пізніше все стане очевидно. Але коли все стане зрозуміло, що буде з Україною. Ось у чому питання", - резюмував він.