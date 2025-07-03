Чи погодиться Трамп на придбання Європою зброї для України: експерт відповів

Президент США Дональд Трамп припинив постачання озброєння Україні. Але при цьому він тягне із відповіддю на пропозицію Європи щодо постачань Києву зброї за європейські гроші. Цьому є пояснення - Трамп сприймає Україну, як "слабку державу", на яку можна натиснути.
Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив колишній заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України Ігор Романенко
Романенко нагадав, що європейські країни вже неодноразово пропонували США варіант, коли Сполучені Штати продають Україні озброєння за кошти Європи. Але Трамп, що називається, "морозиться".
"Європа пропонує, а Трамп на це не йде. Йому треба тиснути, саме щоб Україна здавала позицію, а не Росія. Бо Росію і Путіна (російського диктатора Володимира Путіна - ред.) він боїться торкатися, і все", - сказав експерт.
Романенко припустив, що Путін має якийсь вплив на Трампа. Можливо, це компромат. Можливо, це фото з молодості Трампа у Санкт-Петербурзі, або ще десь у Росії.
"Так чи інакше, раніше чи пізніше все стане очевидно. Але коли все стане зрозуміло, що буде з Україною. Ось у чому питання", - резюмував він.
Ще 1 липня ввечері стало відомо, що Пентагон призупиняє деякі постачання до України високоточних боєприпасів, включаючи ракети ППО. В ЗМІ Штатів писали, що рішення ухвалив давній критик надання Україні військової підтримки, глава політичного відділу Пентагону Елбрідж Колбі. Причиною стала нібито "нестача" цих видів озброєння для самих США.
Пізніше Білий дім підтвердив призупинення постачання деяких озброєнь Україні. Посол США в ООН Метью Вітакер також підтвердив інформацію та заявив, що це зроблено, оскільки США "хочуть впевнитися у власній боєздатності".
Після цього президент України Володимир Зеленський, як стало відомо, проведе телефонну розмову з Трампом. А голова Єврокомісії виступила із вимогою посилити військову допомогу Україні від Європи.
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