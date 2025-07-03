Согласится ли Трамп на приобретение Европой оружия для Украины: эксперт ответил

Романенко напомнил, что европейские страны уже неоднократно предлагали США вариант, когда Соединенные Штаты продают Украине вооружение за средства Европы. Но Трамп, что называется, "морозится".

"Европа предлагает, а Трамп на это не идет. Ему надо давить, именно чтобы Украина сдавала позицию, а не Россия. Потому что Россию и Путина (российского диктатора Владимира Путина - ред.) он боится касаться, и все", - сказал эксперт.

Романенко предположил, что Путин имеет какое-то влияние на Трампа. Возможно, это компромат. Возможно, это фото из молодости Трампа в Санкт-Петербурге, или еще где-то в России.

"Так или иначе, раньше или позже все станет очевидно. Но когда все станет понятно, что будет с Украиной. Вот в чем вопрос", - резюмировал он.