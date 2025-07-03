Чи погодиться Трамп на придбання Європою зброї для України: експерт відповів

Президент США Дональд Трамп припинив постачання озброєння Україні. Але при цьому він тягне із відповіддю на пропозицію Європи щодо постачань Києву зброї за європейські гроші. Цьому є пояснення - Трамп сприймає Україну, як "слабку державу", на яку можна натиснути.

Романенко нагадав, що європейські країни вже неодноразово пропонували США варіант, коли Сполучені Штати продають Україні озброєння за кошти Європи. Але Трамп, що називається, "морозиться".

"Європа пропонує, а Трамп на це не йде. Йому треба тиснути, саме щоб Україна здавала позицію, а не Росія. Бо Росію і Путіна (російського диктатора Володимира Путіна - ред.) він боїться торкатися, і все", - сказав експерт.

Романенко припустив, що Путін має якийсь вплив на Трампа. Можливо, це компромат. Можливо, це фото з молодості Трампа у Санкт-Петербурзі, або ще десь у Росії.

"Так чи інакше, раніше чи пізніше все стане очевидно. Але коли все стане зрозуміло, що буде з Україною. Ось у чому питання", - резюмував він.