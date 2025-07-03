Согласится ли Трамп на приобретение Европой оружия для Украины: эксперт ответил

Президент США Дональд Трамп прекратил поставки вооружения Украине. Но при этом он тянет с ответом на предложение Европы о поставках Киеву оружия за европейские деньги. Этому есть объяснение - Трамп воспринимает Украину, как "слабое государство", на которое можно надавить.

Романенко напомнил, что европейские страны уже неоднократно предлагали США вариант, когда Соединенные Штаты продают Украине вооружение за средства Европы. Но Трамп, что называется, "морозится".

"Европа предлагает, а Трамп на это не идет. Ему надо давить, именно чтобы Украина сдавала позицию, а не Россия. Потому что Россию и Путина (российского диктатора Владимира Путина - ред.) он боится касаться, и все", - сказал эксперт.

Романенко предположил, что Путин имеет какое-то влияние на Трампа. Возможно, это компромат. Возможно, это фото из молодости Трампа в Санкт-Петербурге, или еще где-то в России.

"Так или иначе, раньше или позже все станет очевидно. Но когда все станет понятно, что будет с Украиной. Вот в чем вопрос", - резюмировал он.