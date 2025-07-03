Согласится ли Трамп на приобретение Европой оружия для Украины: эксперт ответил
Президент США Дональд Трамп прекратил поставки вооружения Украине. Но при этом он тянет с ответом на предложение Европы о поставках Киеву оружия за европейские деньги. Этому есть объяснение - Трамп воспринимает Украину, как "слабое государство", на которое можно надавить.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко
Романенко напомнил, что европейские страны уже неоднократно предлагали США вариант, когда Соединенные Штаты продают Украине вооружение за средства Европы. Но Трамп, что называется, "морозится".
"Европа предлагает, а Трамп на это не идет. Ему надо давить, именно чтобы Украина сдавала позицию, а не Россия. Потому что Россию и Путина (российского диктатора Владимира Путина - ред.) он боится касаться, и все", - сказал эксперт.
Романенко предположил, что Путин имеет какое-то влияние на Трампа. Возможно, это компромат. Возможно, это фото из молодости Трампа в Санкт-Петербурге, или еще где-то в России.
"Так или иначе, раньше или позже все станет очевидно. Но когда все станет понятно, что будет с Украиной. Вот в чем вопрос", - резюмировал он.
США остановили поставки вооружения Украине
Еще 1 июля вечером стало известно, что Пентагон приостанавливает некоторые поставки в Украину высокоточных боеприпасов, включая ракеты ПВО. В СМИ Штатов писали, что решение принял давний критик предоставления Украине военной поддержки, глава политического отдела Пентагона Элбридж Колби. Причиной стала якобы "нехватка" этих видов вооружения для самих США.
Позже Белый дом подтвердил приостановку поставок некоторых вооружений Украине. Посол США в ООН Мэтью Уитакер также подтвердил информацию и заявил, что это сделано, поскольку США "хотят удостовериться в собственной боеспособности".
После этого президент Украины Владимир Зеленский, как стало известно, проведет телефонный разговор с Трампом. А глава Еврокомиссии выступила с требованием усилить военную помощь Украине от Европы.
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