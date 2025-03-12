Чи погодиться Росія на 30 днів припинення вогню: думка політолога

За словами Саакяна, для Росії немає хорошого варіанту в питанні повного припинення вогню, оскільки Кремль не відмовився від планів щодо повного знищення України, у зв'язку з чим розраховувати на "добру волю" з боку країни-терориста не варто.

Ворог може погодитись на повне припинення вогню лише під тиском, погроз й задіяння певних механізмів з боку Вашингтона. Як пояснив політолог, головна інтрига полягає у тому, чи готовий Трамп до цього, якщо Росія все ж відмовиться від режиму тиші.



Саакян додав, що Росія вже не вперше потрапляє в "вилку" з подібних "розтяжок" й вміє з них виходити. Не варто недооцінювати дипломатію ворога, яка має шалений досвід у тому, як перетворити свої слабкості в сильні сторони.

"Я думаю, що вони будуть вводити нові перемінні, розтягувати час. Вони скажуть "так", але за умови, що при цьому буде, наприклад, відведення військ на певну відстань. Вони спробують перекинути м'яч на бік України ввівши неприйнятні перемінні", - додав він.

Пропозиція щодо повного припинення вогню

11 березня в місті Джидда, Саудівська Аравія, відбулася зустріч делегацій України та США. Переговори тривали вісім годин, у результаті яких сторони дійшли кількох ключових домовленостей.

Україна погодилася на 30-денне припинення вогню, наразі очікується відповідь від Кремля. Також США поновили військову підтримку та знову розпочали обмін розвідданими з Києвом. Крім того, сторони підтвердили намір підписати угоду про співпрацю в галузі рідкісноземів.