Согласится ли Россия на 30 дней прекращения огня: мнение политолога

По словам Саакяна, для России нет хорошего варианта в вопросе полного прекращения огня, поскольку Кремль не отказался от планов по полному уничтожению Украины, в связи с чем рассчитывать на "добрую волю" со стороны страны-террориста не стоит.

Враг может согласиться на полное прекращение огня только под давлением, угроз и задействования определенных механизмов со стороны Вашингтона. Как пояснил политолог, главная интрига заключается в том, готов ли Трамп к этому, если Россия все же откажется от режима тишины.

Саакян добавил, что Россия уже не впервые попадает в "вилку" из подобных "растяжек" и умеет из них выходить. Не стоит недооценивать дипломатию врага, которая имеет огромный опыт в том, как превратить свои слабости в сильные стороны.

"Я думаю, что они будут вводить новые переменные, растягивать время. Они скажут "да", но при условии, что при этом будет, например, отвод войск на определенное расстояние. Они попытаются перебросить мяч на сторону Украины введя неприемлемые переменные", - добавил он.

Предложение о полном прекращении огня

11 марта в городе Джидда, Саудовская Аравия, состоялась встреча делегаций Украины и США. Переговоры продолжались восемь часов, в результате которых стороны пришли к нескольким ключевым договоренностям.

Украина согласилась на 30-дневное прекращение огня, сейчас ожидается ответ от Кремля. Также США возобновили военную поддержку и снова начали обмен разведданными с Киевом. Кроме того, стороны подтвердили намерение подписать соглашение о сотрудничестве в области редкоземель.