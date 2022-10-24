Чи почала Україна імпорт електроенергії з Європи: відповідь "Укренерго"

"Імпорт ми не почали, але якщо така необхідність виникне, то зможемо. Нещодавно під час цих атак в ENTSO-E (європейська мережа системних операторів передачі електроенергії, - ред.) прийняли рішення про чергове збільшення комерційних обмінів між Україною та Європою: до 400 МВт для експорту і до 500 МВт для імпорту. У нас є технічна можливість імпортувати. Так само, як у нас є можливість запиту аварійної допомоги із ЄС", - сказав він.

Кудрицький зазначив, що проблема імпорту полягає у тому, що європейські ціни на електроенергію все ще набагато вищі за внутрішньоукраїнські. Тому для того, аби організувати імпорт, потрібен певний час.

За його словами, цим займається не "Укренерго", а учасники українського ринку - трейдери, постачальники. Великі споживачі також можуть для себе імпортувати, якщо мають відповідну ліцензію.

"Я думаю, що за певних умов ми можемо побачити імпорт в цьому опалювальному сезоні. Ми пам'ятаємо, що ми імпортували електроенергію з Білорусі в минулі роки. Зараз цього, звичайно, не буде, ми знаходимося в єдиній енергосистемі з Європою, і, відповідно, такий імпорт можливий з Європи", - додав Кудрицький.