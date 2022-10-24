UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Чи почала Україна імпорт електроенергії з Європи: відповідь "Укренерго"

Фото: Україна ще не почала імпорт електроенергії з Європи (Віталій Носач, РБК-Украна)
Автор: Юрій Дощатов, Єлизавета Драбкіна

Україна ще не почала імпорт електроенергії з Європи, але може розпочати вже цього опалювального сезону.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Імпорт ми не почали, але якщо така необхідність виникне, то зможемо. Нещодавно під час цих атак в ENTSO-E (європейська мережа системних операторів передачі електроенергії, - ред.) прийняли рішення про чергове збільшення комерційних обмінів між Україною та Європою: до 400 МВт для експорту і до 500 МВт для імпорту. У нас є технічна можливість імпортувати. Так само, як у нас є можливість запиту аварійної допомоги із ЄС", - сказав він.

Кудрицький зазначив, що проблема імпорту полягає у тому, що європейські ціни на електроенергію все ще набагато вищі за внутрішньоукраїнські. Тому для того, аби організувати імпорт, потрібен певний час.

За його словами, цим займається не "Укренерго", а учасники українського ринку - трейдери, постачальники. Великі споживачі також можуть для себе імпортувати, якщо мають відповідну ліцензію.

"Я думаю, що за певних умов ми можемо побачити імпорт в цьому опалювальному сезоні. Ми пам'ятаємо, що ми імпортували електроенергію з Білорусі в минулі роки. Зараз цього, звичайно, не буде, ми знаходимося в єдиній енергосистемі з Європою, і, відповідно, такий імпорт можливий з Європи", - додав Кудрицький.

Нагадаємо, нестача електроенергії, яка спостерігається зараз в Україні через постійні обстріли росіянами об’єктів енергетики, ніяк не вплине на Європу.

Зазначимо, що з 11 жовтня Україна припинила експорт електроенергії для стабілізації енергосистеми.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкренергоЕлектроенергія