Чи почала Україна імпорт електроенергії з Європи: відповідь "Укренерго"

Україна ще не почала імпорт електроенергії з Європи, але може розпочати вже цього опалювального сезону.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.
"Імпорт ми не почали, але якщо така необхідність виникне, то зможемо. Нещодавно під час цих атак в ENTSO-E (європейська мережа системних операторів передачі електроенергії, - ред.) прийняли рішення про чергове збільшення комерційних обмінів між Україною та Європою: до 400 МВт для експорту і до 500 МВт для імпорту. У нас є технічна можливість імпортувати. Так само, як у нас є можливість запиту аварійної допомоги із ЄС", - сказав він.
Кудрицький зазначив, що проблема імпорту полягає у тому, що європейські ціни на електроенергію все ще набагато вищі за внутрішньоукраїнські. Тому для того, аби організувати імпорт, потрібен певний час.
За його словами, цим займається не "Укренерго", а учасники українського ринку - трейдери, постачальники. Великі споживачі також можуть для себе імпортувати, якщо мають відповідну ліцензію.
"Я думаю, що за певних умов ми можемо побачити імпорт в цьому опалювальному сезоні. Ми пам'ятаємо, що ми імпортували електроенергію з Білорусі в минулі роки. Зараз цього, звичайно, не буде, ми знаходимося в єдиній енергосистемі з Європою, і, відповідно, такий імпорт можливий з Європи", - додав Кудрицький.
Нагадаємо, нестача електроенергії, яка спостерігається зараз в Україні через постійні обстріли росіянами об’єктів енергетики, ніяк не вплине на Європу.
Зазначимо, що з 11 жовтня Україна припинила експорт електроенергії для стабілізації енергосистеми.
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